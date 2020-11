Caro y muy lento cargando: ¿merece la pena el MagSafe Duo de Apple?

No es un buen año para Apple, al menos si miramos lo ocurrido alrededor del accidentado lanzamiento de los nuevos iPhone 12 y los números que han mostrado en lo que a batería y autonomía se refiere. Además, muchos analistas han venido a desvelar que desde la compañía eran conscientes de estos problemas pero la irrupción del 5G no estaba en duda, a pesar de que su tecnología no estaba preparada para un aumento en el consumo.

Pero claro, si tenemos poca autonomía pero al menos la carga rápida nos permite llenar media pila en unos minutos, el mal no es tanto. Pero tampoco en ese terreno, en el de los cargadores, los de Tim Cook han estado finos: no solo eliminaron de la caja el adaptador de corriente sino que en algunas pruebas, sus accesorios MagSafe no son precisamente unos bólidos de carreras.

El cargador dúo, en el alambre

En esa keynote del 13 de octubre Apple mostró al mundo un ingenioso cargador inalámbrico MagSafe que era especialmente interesante para llevarlo de viaje, o al trabajo, y que nos permite tener un doble dispositivo de carga para un iPhone y un Apple Watch a la vez. Sobre el papel parece una idea brillante pero, ¿puede sacarnos de un apuro cuando tenemos la batería tiritando? Pues por los datos que hemos conocido, no.

Parece evidente que este MagSafe Duo no nos va a sacar de ningún apuro si lo que necesitamos es rapidez ya que en las especificaciones del accesorio reconocen que para conseguir una velocidad de carga de 11W necesitaremos un adaptador de corriente de 20W. Recordad que con el teléfono no viene en la caja ninguno por lo que tendremos que sumar a los 149 euros que cuesta este accesorio doble, la compra de un cargador que nos va a salir por 25 euros.

Es decir, que para llevar en movilidad un cargador discreto, con una velocidad normalita, tendremos que desembolsar 174 euros aunque si nos sentimos contentos ese día, siempre podemos ir un paso más allá y, en vez de esos 11W, alcanzar los 14 gracias al adaptador de 27W que recomienda Apple para subir a esas velocidades y que, paradójicamente, todavía no vende. Lo más cercano es un accesorio que llega a los 30W y que tiene un precio de 55 euros. Así que si optamos por esta segunda alternativa más rápida, el precio del pack se nos dispara hasta los 204 euros. Con estos datos sobre la mesa, sin duda, es evidente que existen mejores alternativas en el mercado por bastante menos dinero. ¿Creéis que compensa?