Vodafone lanza un plan de formación para 4.300 empleados ante los nuevos negocios digitales

Vodafone España ha lanzado un plan de formación para sus más de 4.300 empleados con el objetivo de reciclar y actualizar sus habilidades digitales y de gestión con más de 40.000 horas en acciones. Esta iniciativa forma parte de su plan de transformación estratégico 2020-2023 y su fin es mejorar los conocimientos de la plantilla.

El movimiento llega en un momento de profundo cambio en el sector, con la entrada en nuevos negocios vinculados al hogar digital y los servicios tecnológicos. La intención de Vodafone es preparar a la plantilla dentro del actual escenario de fuerte competencia en el sector. La teleco parece responder a Telefónica, que lanzó un macroplan de formación, vinculado al último convenio colectivo en España.

Bajo los planes, el 58% de la plantilla será formada en nuevas habilidades y el 42% restante en capacidades adicionales.

Vodafone ha establecido ocho programas transversales para empleados de diversas áreas en materia de digitalización, colaboración y experiencia de usuario. Entre ellos figura el bautizado como You Can Be Digital, que permite reforzar las ocho habilidades del marco europeo (DIGCOMP), como visión estratégica, cultura digital, gestión de la información, seguridad, comunicación digital, aprendizaje, identidad digital y trabajo en red.

También figuran You Can Collaborate, sobre herramientas digitales para facilitar el trabajo colaborativo y remoto; y You Can Have a Digital Mindset, sobre mentalidad ágil, experiencia de usuario y diseño.

Especialización

De igual forma, la operadora diseñado 11 planes de especialización avanzada en comercio electrónico, marketing online y big data, a través de cursos de especialización con docentes reputados y escuelas reconocidas.

En este sentido, Vodafone va a continuar financiando la formación de sus empleados en el ámbito digital con becas en escuelas de negocios. Durante 2019 y 2020, la teleco ha facilitado este tipo de ayudas a más de 340 personas de su plantilla. La compañía considera estos mecanismos como idóneos para la retención del talento.

Además, Vodafone ha creado programas específicos especializados para más de 3.700 empleados de las unidades de negocio de clientes particulares y de empresas, así como de tecnología. Por ejemplo, en el área de particulares se centrado en el personal de tiendas con el programa Retail Sales School, que pretende renovar el trabajo que se hace a pie de calle.

En este caso, la operadora insiste en el trabajo de formación de los comerciales en tecnologías como el móvil 5G, el internet de las cosas, el cloud, el big data y el internet de las cosas.

En el ámbito de infraestructuras, más de 1.600 empleados de tecnología y operaciones recibirán formación en programas sobre la redes, programación, robótica y automatización, tecnologías claves para dar soporte a la red y sistemas de información de la propia compañía.