La hostelería se plantea no acogerse a los ERTE para poder despedir

Los restaurantes y hoteles españoles ya exploran la opción de no acogerse al paraguas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para poder acometer ajustes en sus plantillas lo antes posible, según Hostelería de España.

Así lo ha reconocido el presidente de la patronal, José Luis Yzuel, en una entrevista a Servimedia, en la que no ha facilitado ningún dato del número aproximado de locales que se plantean esta opción, pero en la que sí ha asegurado que "muchas empresas" le han trasladado que no se acogerán a los ERTE para así poder ajustar sus plantillas en los próximos meses.

Cabe recordar que las compañías que opten por la suspensión temporal de empleo no podrán despedir hasta que pasen seis meses desde la reanudación de la actividad. En la actualidad, más de 250.000 trabajadores españoles del sector se encuentran en un ERTE, según Hostelería de España.

"Algunas empresas ya decidieron no sumarse en la última prórroga porque tienen muchas limitaciones para ajustar las plantillas. Y despedir se va a despedir sí o sí. Es imposible mantener la plantilla con el volumen de facturación en el 50%. Las empresas pueden seguir utilizando los ERTE, pero llegará el momento en el que tendrán que hacer una reforma más profunda", afirmó Yzuel, quien pidió al Ejecutivo un plan de choque con ayudas directas como las aprobadas en Alemania, Francia e Italia.

"Estamos en una situación dramática. Cada día que pasa es más grave. El Gobierno es consciente de que necesitamos un plan de choque, de que necesitamos ayudas directas como han hecho en Europa", aseguró el presidente de la patronal hostelera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas un plan de ayudas para el sector, pero no detalló ninguna de las medidas que incluirá. Por su parte, Yzuel reclamó políticas económicas como la que el Gobierno foral de Navarra aprobó esta semana, que inyectará un máximo de 25.000 euros a los establecimientos más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

"No conozco la letra pequeña, pero eso sí que son ayudas, no como en el resto del país, salvo alguna excepción", afirmó el presidente de la patronal. Por otro lado, Yzuel aseguró que las ayudas tramitadas por los gobiernos del País Vasco, la Región de Murcia y Cataluña, que concederán préstamos y ayudas de entre 800 y 4.000 euros, "pueden ser un gotero o una inyección para los pequeños, pero no para una empresa que lleva miles y miles de euros de pérdidas".

En esta línea, Yzuel aseguró que las propuestas del Gobierno "nunca son negativas en cuanto suponen una mejora de la situación", pero las calificó como "absolutamente insuficientes". "Es como recibir una cornada de dos trayectorias y venir con dos tiritas. Necesitamos una operación urgente, goteros y quirófanos para parar la hemorragia. Esto es mucho más grave de lo que nos plantean como solución. Tengo la sensación de que no se lo creen", concluyó.

Hostelería de España prevé que el sector afrontará el cierre de 2020 con un recorte en las ventas anuales de más de 50.000 millones de euros o equivalente a perder la mitad de la facturación por culpa de las restricciones aplicadas para evitar contagios de Covid-19.

"CIERRE GRATUITO"

Respecto a las restricciones, Yzuel aseguró que, en un hipotético escenario en el que Madrid doblegue la curva de casos diagnosticados con Covid-19, se deberá hacer una "profunda reflexión" en la que los responsables deberán "asumir las consecuencias" de sus acciones.

El presidente de Hostelería de España entiende que las limitaciones de la Comunidad de Madrid, a pesar de ser más laxas, han sido más beneficiosas para la economía y la salud que las decretadas por otras comunidades autónomas. Por tanto, Yzuel denuncia que "se ha arruinado" al sector "desde la absoluta ignorancia y con total gratuidad".