Las islas se hunden en la pobreza

Peso del sector terciario. Entre los factores que indicen en que las Canarias aparezcan tradicionalmente a la cabeza en los datos de pobreza en todo el país, el secretario general de CEOE Tenerife, Eduardo Bezares, explica que es necesario tener en cuenta “que los ingresos provenientes de las rentas del trabajo en las islas tienen su origen en los sectores terciarizados de la economía, los cuales tradicionalmente generan menos ingresos salariales dado el factor productividad aparejado”.

Renta per cápita. Es otro de los factores que influyen. Bezares especifica que el archipiélago registró un crecimiento de la renta per cápita del 7% entre 2010 y 2019, frente al crecimiento del 14,8% para el conjunto nacional, una diferencia de 7,8 puntos. “Esta menor evolución del PIB per cápita en Canarias viene explicada por una tasa de crecimiento del PIB promedio durante el período del 1,67%, superior al crecimiento de la población (0,87%), si bien en los últimos años del período, el ritmo de crecimiento del PIB ha ido perdiendo intensidad, al contrario que el ritmo de crecimiento de la población”.

Formación y empleo. El representante de los empresarios añade que la mejor vía para lograr la inclusión y la cohesión social es la formación, cualificación y el empleo. Señala que, para ello, "se necesita de tejido empresarial, el cual en los momentos que atravesamos está perdiendo peso, lo que conllevará incrementos del desempleo superiores al 40%. Se deben poner recursos para la supervivencia empresarial con el fin de que la crisis que atravesamos no se convierta en estructural generando mayores índices de pobreza”.