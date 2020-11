Creative Stage V2, el home cinema perfecto para ver cine y jugar con la consola

Creative es de las compañías que más agitan el mercado del audio en el ámbito de nuestras casas y cuenta con una ventaja que muchos competidores no pueden igualar: la facilidad con la que puede satisfacer las necesidades de usuarios que no solo quieran obtener el mejor sonido en películas y series, sino que no dejen de obtener esa misma calidad cuando se ponen a los mandos de su consola preferida.

Nuevo Creative Stage V2. Creative Labs.

Y es que si existe una marca en el mundo vinculada al audio en los videojuegos, esa es Creative Labs., desde sus míticos inicios con las tarjetas SoundBlaster para PC, y terminando por las barras de sonido que, como esta Creative Stage V2, llegan al mercado para mejorar sensiblemente lo ofrecido por la primera generación. Cambios que no solo se perciben en las tecnologías que incorpora, sino también en el propio diseño del dispositivo.

Cajas más grandes, mejor sonido

Uno de los detalles que más destacan de este Creative Stage V2 es que sus cajas de resonancia son más grandes por lo que son capaces de obtener un sonido mucho más alto, claro y de mejor calidad que, en su modo envolvente, es todavía más espectacular. Eso es así gracias a su sistema Surround, que podremos utilizar indistintamente con películas y series compatibles, así como con videojuegos, sobre todo con máquinas que ofrezcan este tipo de experiencias inmersivas.

Nuevo Creative Stage V2. Creative Labs.

El sistema cuenta con dos drivers de rango medio y un subwoofer que imprime toda la potencia al conjunto, los que permite al home cinema reproducir toda una gama de sonidos con unos bajos extraordinariamente nítidos y potentes. Estos Creative Stage V2 llegan con todo tipo de conexiones: desde TV ARC hasta entrada óptica, sin olvidarnos del tradicional conector auxiliar o bluetooth. Además, ofrecen la posibilidad de realizar streaming a través de USB por lo que podremos conectarlos a todo tipo de fuentes como smartphones, tablets, televisores, ordenadores y, por supuesto, consolas.

Mando a distancia del Creative Stage V2. Creative Labs.

Todo el conjunto dispone, además, de un útil mando a distancia con el que podremos controlar prácticamente todas las funciones de configuración y selección de entradas del home cinema, para ir de un lado a otro dependiendo de lo que queramos hacer en cada momento. Y da igual si pensamos echarnos unas partidas al Fortnite, como ver una serie o una película en una plataforma de streaming. Estos nuevos Creative Stage V2 ya están disponibles para comprar en nuestro país, a través de la web del fabricante, a un precio de 109,99 euros.