Juan Carlos Moro (DB Schenker): “Estamos invirtiendo en vehículos aéreos para la última milla”

El auge del comercio electrónico, impulsado por el confinamiento debido a la pandemia del Covid-19, ha abierto nuevas oportunidades para el sector de la logística. DB Schenker, uno de los principales operadores europeos, se encuentra en plena fase de extensión del negocio en el mercado ibérico. El consejero delegado para España y Portugal de la compañía apunta las claves de la logística para la etapa pos-Covid.

La logística ha sido uno de los sectores más activos en estos meses. ¿Cómo ha afectado la pandemia a DB Schenker?

Mantuvimos el 100% de las operaciones en España, en Europa y en todo el mundo. Ha sido un reto adaptarnos a las necesidades de este periodo. Ahora estamos en un momento de apoyar a la economía y a los clientes, y sobre todo lanzando programas para ayudar al tejido empresarial a exportar y vencer el impacto del virus.

Pero la pandemia ¿ha impactado de algún modo al negocio o cambiado los objetivos de la compañía?

No, lo que ha hecho es desafiar la agilidad para adaptarnos y seguir operando al 100% con gran parte del personal trabajando en remoto. Pero nuestra estrategia y el objetivo de crecimiento y de posicionamiento como único operador integrado del sector no se ha visto alterado. De hecho, diría que el Covid y la fase pos-Covid nos ofrecen oportunidades que antes no existían.

¿Qué oportunidades se han abierto ahora?

Como ya ocurrió en 2008, vemos la necesidad de que el tejido empresarial español se internacionalice. Por ello, tener un servicio global europeo e internacional, con una red eficiente y de alto nivel de servi­cio y con distintos tipos de tránsito nos ayudará a dar apoyo a las compañías que ahora necesitan el negocio exterior para asegurar su viabilidad y crecimiento.

En ese sentido, ¿en qué líneas están trabajando?

El pos-Covid va a provocar que las compañías se replanteen sus modelos logísticos. La profesionalización, la estandarización de procesos, nuevas plataformas logísticas para acercar aún más a los clientes finales y reducir los tiempos de tránsito son tendencias que se están acelerando. Las compañías que tengan más diversificación y productos y servicios integrados, que puedan ofrecer cualquier operación de suministro, se produzca donde se produzca, y montar las plataformas para gestionarlas tendrán oportunidades.

¿Cuál ha sido el crecimiento en el volumen de envíos gestionados a partir de la pandemia?

Hemos tenido una evolución de volúmenes en forma de V. Sobre todo estamos creciendo a doble dígito en volumen de envíos internacionales de camión. Está habiendo un aumento de los flujos internacionales y también una reducción del peso medio de los envíos porque la pandemia ha generado más incertidumbre y hace que los ­stocks sean más limitados.

Para aprovechar las nuevas oportunidades de mercado, ¿estudian nuevas inversiones en España?

Sí, estamos invirtiendo tanto en terminales como almacenes logísticos. También en la apertura de nuevos servicios marítimo y aéreo en Galicia y la ampliación de terminales en Galicia, Bilbao y Tarragona. Estamos poniendo el foco en expandir nuestro negocio relacionado con ferias y eventos. Tras el parón de este sector por la imposibilidad de concentraciones va a haber un resurgir importante una vez que se solucione la crisis sanitaria y estamos apostando por abrir más este mercado.

¿Ha provocado la pandemia que se aceleren las inversiones para dar respuesta al aumento del comercio electrónico?

Es verdad que hay inversiones que no estaban previstas. Hay una aceleración de las necesidades logísticas en territorios específicos, sobre todo, Cataluña y Madrid. Tenemos ahora mismo un volumen mayor de requerimiento de clientes del que había antes y estas inversiones están encaminadas a ir más rápido.

¿Qué posición ocupa España dentro del grupo?

España es un mercado donde todavía hay oportunidades de crecimiento. Ahora mismo estamos en el cuarto o quinto puesto y el foco es tener una posición primordial en el mercado y escalar al top 3.

Han anunciado una nueva flota de camiones eléctricos, ¿en qué planes trabajan respecto a los vehículos?

Somos pioneros en la inversión en vehículos autónomos con un camión que se está probando en Suecia con el objetivo de reducir el número de kilómetros. También estamos invirtiendo en vehículos aéreos para la última milla, los volocopters. Comenzó Amazon con los drones para los envíos de paquetería pequeña, pero para nosotros, por el tamaño de la mercancía que manejamos, el volocopter es una solución para mercancía más voluminosa.

Con el auge del comercio electrónico, uno de los retos del sector es la última milla. ¿Tienen planes para potenciar esa línea?

La última milla y el comercio electrónico tienen muchos eslabones. Lo que había hasta ahora era una última milla de paquetería de pequeño volumen y con la amplificación de las compras por internet está creciendo el peso y el volumen de los paquetes. Cuando sucede esto, el reto es mayor, porque cambia el tipo de recursos y medios que se necesitan para entregar esa última milla. Todavía tenemos que determinar la oportunidad que supone para un operador como nosotros, pero hay otro eslabón interesante que son las plataformas logísticas. Hay compañías que operan a nivel europeo y que pueden tener una o dos plataformas de distribución. Con el crecimiento del comercio electrónico se van a multiplicar las necesidades de plataformas de distribución para estar más cerca de los clientes y ofrecer tiempos de tránsito más pequeños.

Ante la irrupción de Amazon o Alibaba en la logística, ¿buscan alianzas o compras de empresas para plantarles cara?

Tanto a nivel de grupo como en el mercado ibérico no descartamos ningún tipo de operación que nos permita seguir creciendo y posicionarnos en el mercado.