¿Qué es Google One? El servicio con el que puedes ampliar el almacenamiento de Fotos, documentos y correo

Como ya comentamos hace unos días junio de 2021 los usuarios del servicio de imágenes en la nube Google Fotos deberán decir adiós al almacenamiento ilimitado gratuito, quedando limitados a los 15GB que comparten con Gmail y Drive. Google, no obstante, ha recordado que pueden ampliar este espacio con una suscripción de One.

Google anunció este jueves el cambio en su política de almacenamiento, que afecta a las fotografías y los vídeos de alta calidad guardados en Fotos, que por el momento cuentan con capacidad ilimitada.

De esta forma, aquellos que tengan una cuenta de Google contarán con un máximo de 15GB de almacenamiento gratuito, que se reparte entre los diferentes servicios de la compañía (Drive, Fotos y Gmail).

Los archivos multimedia que los usuarios hayan subido antes de junio de 2021 se considerarán gratuitos y exentos del límite. Eso si, los usuarios que superen los 15GB y decidan seguir empleando los servicios de Google después de la fecha límite, podrán ampliar la capacidad con una cuenta en Google One.

¿Qué es Google One?

Google One Google

Google One es un plan de suscripción que te proporciona más espacio de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail. Con Google One, consigues ventajas adicionales y, además, puedes compartir tu suscripción con tu familia.

Con este servicio, los usuarios no tienen que registrarse en ningún sitio, aunque sí deberán tener una cuenta de Google, y podrán utilizar el almacenamiento que contraten para Drive, Fotos y Gmail.

¿En qué se diferencia el almacenamiento de Google One del almacenamiento gratuito?

Todas las cuentas de Google empiezan con 15 GB de almacenamiento gratuito en Google Drive, Gmail y Google Fotos. Cuando te pasas a Google One, el almacenamiento aumenta a 100 GB o más dependiendo del plan que elijas. También consigues ventajas adicionales para suscriptores y acceso al equipo de asistencia con expertos de Google, todo ello compartido con tu familia.

¿Con quién puedo compartir mi suscripción de Google One?

Puedes compartir Google One con hasta cinco familiares sin coste adicional (es decir, seis en total si te incluyes). Cuando creas grupos familiares, puedes añadir o quitar miembros.

¿Qué se comparte con mi grupo familiar? ¿Pueden ver mis archivos almacenados?

Puedes compartir todas las ventajas de Google One con tu grupo familiar sin necesidad de compartir tus archivos personales. Los miembros de tu familia comparten el espacio de almacenamiento de tu plan de Google One, pero no pueden ver lo que almacenas si no lo compartes con ellos desde Google Drive, Gmail o Google Fotos

¿Cuánto cuesta Google One? ¿Puedo tener un plan anual?

Tarifas Google One Google

Los usuarios podrán elegir entre tres planes con límites de almacenamiento diferentes y, en consecuencia, distintos precios: 100GB por 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año; 200GB por 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año; y 2TB por 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año. Todas las cuentas de Google incluyen 15 GB de almacenamiento gratuito.