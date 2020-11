El turismo cruza los dedos e intenta sobrevivir a la crisis

Las expectativas de una eventual vuelta a la normalidad tras el anuncio de la vacuna de Pfizer han sido el detonante para que los inversores incrementaran su apetito por el riesgo, con los valores más castigados durante la pandemia como grandes beneficiados. El sector turístico ha brillado con luz propia en las últimas jornadas. Solo el lunes compañías como la empresa de cruceros Carnival, la aerolínea IAG o el operador de hoteles Accor se dispararon un 37,9%, un 25,5% y un 21,6%.

“Es una gran noticia para el sector y representa un punto de inflexión”, apunta Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de Gesconsult. Después de la euforia inicial ahora toca analizar si las cotizadas vinculadas al turismo siguen teniendo recorrido en Bolsa.

Los expertos recomiendan prudencia pues las compañías tienen que intentar aguantar el tipo hasta que vuelva la normalidad y algunas ya han tenido que pedir ayudas públicas, como Lufthansa o Air Europa. Todavía queda mucho camino por recorrer. Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities, considera que “la fuerte reacción al alza ha estado muy condicionada por el cierre de posiciones cortas”. Explica que los efectos no van a ser inmediatos ni en la economía mundial ni en los resultados de estas compañías y cree que lo más probable es que todo empeore antes de comenzar a mejorar. “Esto no es obstáculo para empezar a tomar pequeñas posiciones en estos valores”, añade.

Una de las cotizadas más atractivas para empezar a jugar la carta de la recuperación del sector es IAG, que en la última semana ha sido testigo de una mejora de su recomendación a comprar por parte de Bank of America y Goldman Sachs. El departamento de análisis de este último fija como precio objetivo los 2,19 euros por acción, valoración que supone otorgarle un potencial del 35%. Los expertos de la entidad consideran que el grupo está bien posicionado para beneficiarse de una recuperación de los viajes aéreos. “Cuenta con capacidad para volver a los niveles de margen y ebitda previos al estallido de la crisis”, añaden. Bank of America, que también eleva su consejo a comprar, destaca de IAG la fortaleza de su balance. Francisco José Rodríguez, analista de Banco Sabadell, subraya que uno de los puntos fuertes de la compañía es el equipo gestor que ha tenido la capacidad de adaptarse al escenario abierto por la pandemia. "IAG cuenta con una gran flexibilidad, una característica que no es muy común dentro del sector en el que opera", resalta.

De cara a la recuperación del sector turístico, Amadeus, líder indiscutible en su sector, es otra de las cotizadas más atractivas. Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank, señala que mantiene sólidas expectativas de crecimiento a largo plazo. Eso sí, para que esa hipótesis se convierta en realidad es necesario que la situación se normalice y que la actividad turística se reactive. En los nueve primer meses de 2020 la compañía ha perdido el 60% de su facturación. Como punto positivo, el experto señala que a pesar de la delicada situación que vive el sector, el consumo de caja de Amadeus (300 millones hasta septiembre) ha sido relativamente moderado si se compara con las disponibilidades de liquidez, que alcanzan los 4.000 millones incluyendo tesorería y el crédito disponible.

Dentro de los gestores de aeropuertos, Goldman Sachs cree que las oportunidades más atractivas están en el operador suizo Flughafen Zürich. Los expertos de la entidad aconsejan comprar títulos de la compañía y señalan que la parte no regulada del negocio de la compañía, impulsada en gran medida por el sector inmobiliario, ayudará a compensar la caída del tráfico aéreo a medida que los nuevos proyectos comiencen a generar retornos positivos.

Más escepticismo existe en torno a los hoteles. Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de Gesconsult, señala que para que un hotel sea rentable, la media de ocupación debe rondar los dos tercios, un nivel lejos del actual. Además, en un contexto de recuperación la prioridad de los hogares pasará por el empleo y hacerse con un colchón de seguridad para compensar los ahorros perdidos durante la crisis. El turismo queda postergado a un tercer plano.

Meliá es la firma española más expuesta a este escenario. Desde Renta 4 consideran que ha sabido adaptarse gracias a su estructura de menos activos y la reducción de la salida de caja. Los expertos esperan que su mayor componente vacacional le permita recuperarse antes que otras firmas con mayor exposición al segmento urbano. La deuda no es vista como un problema pues cuenta con activos que en caso necesario podría vender para lograr liquidez. Y mientras, ha frenado su plan expansión.