España, entre los 20 mejores países del mundo para hacer negocios por su bajo riesgo geopolítico

España se encuentra en el top 20 de países del mundo con mejores perspectivas para hacer negocio, con una nota de 7,12 sobre 10, según el informe "Riders on the storm: measuring and managing nonmarket risks", elaborado por EsadeGeo y FTI Consulting España, que evalúa los principales riesgos no comerciales y geopolíticos de 125 países del mundo y recoge las percepciones de los directivos de las principales compañías multinacionales españolas.

El resultado se ha obtenido a partir de la construcción de un índice de riesgos no comerciales (Nonmarket Country Index), elaborado a partir de criterios cuantitativos y cualitativos que recogen riesgos en torno a infraestructuras, sostenibilidad de la economía y la situación sociopolítica. Entre 2011 y 2018 –periodo de tiempo que abarca este análisis– la puntuación de España en el apartado sociopolítico experimentó una recuperación en 'U', reflejando un deterioro de la situación política hasta 2014, para volver a recuperarse en los cuatro años siguientes. En cambio, la nota en materia de infraestructuras ha experimentado una tendencia ascendente a lo largo de todo el periodo recogido por el índice. En agregado, España ha sido capaz de incrementar su puntuación en riesgos geopolíticos y no comerciales durante los últimos cinco años de forma consecutiva.

Según el índice de EsadeGeo y FTI, los países con mejores condiciones para hacer negocios son Países Bajos, Alemania y Hong Kong, con notas de 8,47, 8,33 puntos y 8,11 puntos sobre 10, respectivamente. En cuarta posición se encuentran los Estados Unidos, que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y durante su mandato ha retrocedido en posiciones, hasta los 7,94 puntos.

"La viabilidad de la estrategia corporativa de las empresas depende cada vez más de su capacidad y precisión para evaluar y enfrentar riesgos no financieros o comerciales y que van desde el cambio climático hasta la ciberseguridad, pasando por la guerra comercial y la inestabilidad política", ha comentado Juan Rivera, senior managing director de FTI Consulting. En el caso de las empresas españolas internacionalizadas, Ángel Saz-Carranza, director de EsadeGeo y profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de Esade, ha señalado que "existe aún mucha heterogeneidad en la manera como se gestionan estratégicamente los riesgos no comerciales, desde las unidades de riesgos, asuntos públicos, comunicación, responsabilidad social, inversiones o regulación", algo que, en su opinión, "sugiere que todavía hay mucho por aprender, comparar y madurar en este ámbito". En este sentido, "el índice de EsadeGeo y FTI ilustra cómo los países pueden retroceder o avanzar en cuanto a riesgos no comerciales, mostrando claramente tendencias y puntos de inflexión", ha añadido.