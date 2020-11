Calviño asegura que las pymes serán esenciales para la transformación de la economía española

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que no solo hay que garantizar la liquidez de las pequeñas empresas españolas, sino también su solvencia, pues serán una pieza "esencial" de la transformación económica del país que garantizará

el crecimiento futuro.



Así lo ha indicado durante la clausura de la Conferencia Internacional de Banca 2020, organizada por Banco Santander, en la que ha apuntado que una de las prioridades es evitar que las empresas desaparezcan. "Para que crezcan, lo primero es mantenerlas vivas, y por ello las medidas

que hemos implementado en tiempos recientes se han centrado mucho en las pymes y los autónomos", ha explicado.



En cuanto al futuro, Calviño ha señalado que no solo hay que garantizar la liquidez de las empresas, sino también su solvencia, para que las pymes no quiebren por causa del Covid-19. "Hay que identificar cuáles eran solventes antes de la crisis para seguir ayudándolas a capitalizarse",

ha explicado.



"Si superamos estos meses venideros, las pymes van a ser esenciales. Cuando pensamos en el plan de recuperación, creemos que la digitalización de las pymes es una clave para conseguir la transformación económica española garantizando este crecimiento a futuro", ha sostenido Calviño.



Para ayudar a que las pymes recuperen la confianza, la ministra de Asuntos Económicos ha identificado tres aspectos. Según ha explicado, por un lado, el Gobierno apoyará al tejido productivo español. "Hay que explicar que existe un plan, una visión que puede permitir entrever hacia

donde nos dirigimos y que vale la pena aguantar y no tirar la toalla en estos tiempos tan difíciles", ha señalado.



En segundo lugar, ha abogado por hacer llegar "un mensaje coherente" a sus socios internacionales, que se enfrentan a los mismos desafíos y cuya actuación coordinada "hace que los ciudadanos se sientan más seguros". "Esto es un desafío en el área de salud, porque hay distintas iniciativas que se están implementando, aprendemos unos de otros y hay muchas dudas",

ha reconocido.



Finalmente, la ministra ha afirmado que el Gobierno tratará de aprobar a finales de año unos Presupuestos Generales del Estado que fomenten la inversión y tengan un efecto multiplicador de los recursos.



Calviño ha resaltado el "firme compromiso" que ha identificado en sus encuentros internacionales por parte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para "dejar atrás la crisis cuanto antes" y ha mostrado su voluntad de que España esté al frente de la transformación de las economías.