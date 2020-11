La carga inalámbrica hace todavía más pequeño al iPhone 12 Mini, ¿sabes por qué?

Como sabéis, una cosa son los titulares que siempre nos dejan las keynotes de Apple donde se describen las nuevas funciones de los iPhone a grandes rasgos pero, más tarde, cuando se bucea por las páginas de soporte es cuando nos encontramos con la famosa letra pequeña, esa que nos limita, recorta o, directamente, niega funciones que todos creíamos que serían comunes para una misma gama de productos.

Y es el caso de hoy. Apple anunció la llegada de esos cargadores MagSafe, con imanes, y que dispondrían de carga inalámbrica a una velocidad concreta pero ahora, una vez que han llegado a las páginas de soporte todas las especificaciones de los cuatro modelos, nos damos de bruces con la noticia de que el iPhone 12 Mini será más lento cargando en ese modo que sus hermanos mayores.

Poquita, pero hay diferencia

Tal y como se puede leer en la página de soporte de Apple, los iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max serán capaces de cargar a velocidades de 15W cuando los coloquemos sobre cualquier accesorio definido como MagSafe por los californianos. Sin embargo, en el caso de los iPhone 12 Mini esa velocidad se verá recortada hasta los 12W para el caso en el que utilicemos un adaptador de 9V/2.03A, que es el estándar.

Nuevo cargador portátil MagSafe de Apple. Apple

Es obvio que se trata de una limitación impuesta por la propia Apple ante la posibilidad de que trabajar a las mismas velocidades de carga que los otros modelos hagan que el iPhone 12 Mini se recaliente demasiado. Tanto es así que en esa misma página de soporte, los de Cupertino avisan de que “al igual que con otros cargadores inalámbricos, su iPhone o MagSafe Charger pueden calentarse un poco mientras se carga el iPhone. Para extender la vida útil de la batería, si la batería se calienta demasiado, el software puede limitar la carga por encima del 80 por ciento".

Reparaciones supervisadas por Apple

Otra de las noticias que han saltado en las últimas horas tiene que ver con la política de reparaciones de Apple alrededor de los nuevos iPhone 12. Según el portal iFixit, parece que los nuevos móviles solo se podrán reparar si la compañía quiere ya que ha incorporado al proceso de arreglo un sistema de apps conectadas a la nube que verificarán los nuevos componentes para dar su OK o no. Y si no lo hace, ¿sabéis qué puede ocurrir?

Efectivamente, que tanto las pantallas como los elementos de las cámaras podrían dejar de funcionar por lo que, por enésima vez, Apple vuelve a coartar esa "libertad de reparación" a la que tenemos derecho, se trate o no de un servicio técnico oficial de los de Cupertino.