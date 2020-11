Trabajo agiliza la tramitación de los ERTE pese a que la Inspección detecta un 7% de fraude

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto el foco sobre 30.883 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta la fecha para comprobar si se correspondían legalmente con las necesidades de las empresas. De esta cantidad, la Inspección ya ha finalizado el análisis de 18.256 ERTE, detectando fraude y, por tanto, extendiendo propuestas de infracción en un total de 2.155 expedientes, lo que supone el 7% del total que está estudiando.

Estos datos han sido facilitados hoy por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey quien, sin embargo, no ha podido informar del número total de nuevos ERTE que se están realizando con las nuevas condiciones pactadas para el periodo que va desde el 1 de octubre al 31 de enero próximo. Estos datos pueden ser facilitados por Trabajo o por la Seguridad Social. En el caso de este último organismo, no dispone de datos porque las empresas aún están comunicando los nuevos ERTE, mientras que en el caso de Trabajo, aseguran que, dado que la mayoría se tramitan a través de las comunidades autónomas, "muchas de ellas no nos están dando los datos".

De momento, la dirección general de Empleo nacional a la que llegan las solicitudes de ERTE de empresas que están presentes en más de una comunidad solo ha recibido en todo octubre 291 expedientes de fuerza mayor amparados en su pertenencia a la cadena de valor de sectores más afectados y protegidos; 37 ERTE por limitación parcial de la actividad debido a las restricciones y solo dos, por impedimento de la actividad debido a medidas contra la pandemia. Si bien, Pérez Rey ha confiado en poder facilitar más datos a mediados de este mes.

Ante esta escasez del uso de los nuevos ERTE --algo que podría interpretarse por la decisión de muchas empresas de desprenderse de parte de sus plantillas en lugar de seguir recurriendo a las suspensiones de empleo-- y a pesar de detectar prácticas fraudulentas en algunos de ellos, el Gobierno ha decidido agilizar la tramitación de esta herramienta eliminando requisitos de control. En concreto, Pérez Rey ha recordado que el Real Decreto sobre nuevas medidas de protección laboral que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye una disposición final que convierte en potestativa, esto es opcional, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo por parte de la autoridad laboral en la tramitación de los ERTE.

El secretario de Estado también ha descartado que Trabajo vaya a prorrogar el actual subsidio para las empleadas de hogar afectadas por la pandemia, argumentando que el motivo es que el Gobierno está "trabajando Gobierno está trabajando en una prestación estructural" para este colectivo e incorporar así esta ayuda "en el sistema de protección por desempleo ordinario".

Finalmente, Pérez Rey ha confirmado que tan pronto como su departamento termine de negociar con patronal y sindicatos la regulación de las plataformas digitales en materia laboral, Gobierno y agentes sociales retomarán las negociaciones de la contrarreforma laboral, para modificar lo relacionado con la negociación colectiva y la subcontratación.