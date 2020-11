Los departamentos financieros: recuperar lo básico y dar a la vez un paso al frente

Que la pandemia ha supuesto un seísmo a todos los niveles no es ningún secreto. Tanto la sociedad como las empresas se han visto obligadas a adoptar decisiones que no esperaban tener que ejecutar, y en medio de la urgencia impuesta por la inestable situación, una de las áreas de las compañías ha reivindicado su papel como guía del consejero delegado a la hora de tomar decisiones: el departamento financiero. Tal y como concluyeron los expertos que se dieron cita en el encuentro digital organizado por CincoDías con la colaboración de Workday, este área, antaño dedicado prácticamente en exclusiva a tareas de contabilidad, se ha convertido en un pilar básico de la sostenibilidad de las empresas, y ello, gracias en gran parte a la tecnología que han estado implementando cada vez en mayor medida.

“No estábamos preparados, nadie estaba preparado para esto en la sociedad, no solo en los departamentos financieros, nos ha pillado a todos en una situación en la que no nos podíamos ni imaginar”, admite el director financiero de Mediaset, Javier Uría. “Lo que yo creo que ha sucedido es que muchas de las tendencias que ya estaban ahí se han acelerado, ha sido muy duro, pero al final como sucede siempre te aprieta y te hace avanzar en cosas que sin esta pandemia, nos hubiera costado más trabajo adoptar. Ahora todo el mundo sabe que tiene que estar teletrabajando, que la comunicación digital es fundamental, que lo presencial ya no es tan clave o que sigue siéndolo pero ya no tanto”, comenta.

En la opinión de Joaquín Huesca, Iberia Financial Leads de Workday, los departamentos financieros siempre han trabajado buscando adaptarse a los cambios. “Al final, con distintos niveles de sofistificación y de madurez, pero de alguna forma los departamentos financieros siempre han ido buscando esa capacidad de reaccionar y de ser capaces de tomar medidas frente a eventos que surgen fuera de la compañía”. En esta ocasión, Huesca advierte que se ha tratado de un tsunami que ha exigido que los departamentos respondieran con una agilidad aún mayor a la que estaban acostumbrados.

Roberto García Cerrada, director financiero de Stratio, también coincide con la idea de Huesca y destaca cuáles fueron los desafíos más acuciantes a los que tuvieron que hacer frente en su departamento. “La primera respuesta que hay que pensar es la de la pregunta de si estamos bien, si podemos seguir operando sin ningún problema o si lo tenemos que arreglar. La segunda es cómo esto nos afecta en el corto plazo, es decir, próximos meses, cómo continua la empresa, que necesidades tiene, temas de liquidez, de negocio, de operativa. La tercera es cómo esto cambia el modelo futuro de aquí a dos tres años”.

Dar un paso al frente

La misión es clara. Teresa Quirós, directora corporativa económico-financiera de Red Eléctrica de España, la detalla. “El rol del departamento financiero es ser la mano derecha del consejero delegado. El área tiene que llevar hacia delante el negocio asegurando la operabilidad en la liquidez, y por supuesto, en la información para gestionar el negocio y elaborando las previsiones de futuro”.

Quirós explica que lo importante es hacer a los negocios sostenibles. “No es sostenibilidad como palabra manida”. Para ella, sostenibilidad significa hacer el negocio viable, “hoy mañana y pasado”. La experta dice que hay varias partes bien diferenciadas en su trabajo. Por un lado, el departamento se encarga de pagar, de cobrar, de abonar impuestos, salarios y de atender a proveedores y clientes. Por otro, garantiza que la empresa tenga el capital y la liquidez necesaria para sobrevivir.

“¿Pero que liquidez necesitas si no hay negocio?” pregunta retóricamente. “Aquí la parte estratégica es fundamental, es lo más importante, ver hacia donde va el negocio, que opciones tiene. Este tipo de situaciones que traen grandes riesgos, también dan muchas oportunidades si eres flexible”, valora Quirós.

“En situaciones tan absurdas como la que estamos viviendo muchas veces los compañeros necesitan respuestas, tranquilidad y saber hacia donde vamos y que se están tomando las mejores decisiones”, comienza Mario Llopis, vicepresidente de finanzas de Cabify. “Es realmente importante que el departamento financiero sea ese catalizador del cambio, que acepte el cambio y que sea el que diga al resto que se van a tomar las mejores medidas”.

En busca de la sostenibilidad, Llopis afirma que las empresas se han dado cuenta de la necesidad del departamento financiero “no solo como un órgano de consulta”. “También sirve para dar esa tranquilidad en toda la organización entendiendo perfectamente que es el negocio. Como mano derecha del CEO, su papel es el de decidir que proyectos hay que despriorizar, en cuales enfocarse, si hay que negociar alquileres o bien evitar entrar en proyectos que quizás tarden en madurar”.

Volver a lo básico

En contrapunto con ese papel tan destacado del que hablaron Quirós o Llopis, Javier Uría reconoció que la pandemia también ha hecho que el departamento financiero vuelva a un punto más básico. “Antes de que esto nos estallara los financieros estábamos pensando que nos habíamos hecho más estratégicos en esto de acompañar al CEO, expandir nuestro modo de actuar en la digitalización y estar más orientados hacia el negocio. Estamos en eso. Pero la pandemia me ha enseñado que teníamos que volver a unos orígenes muy básicos porque el negocio estaba muy mal”. Con los orígenes, Uría se refiere a mantener la liquidez y garantizar cobros en medio de la caída de ingresos. “Muchas empresas pensábamos que la liquidez iba a estar ahí siempre y de repente empezabas a ver en el mercado que había una enorme competencia por esa liquidez”.

Joaquín Huesca está de acuerdo. “Sí que es cierto que todos los departamentos financieros ya están en ese camino de tener una presencia más estratégica en la compañía, pero efectivamente esta situación ha hecho volver a mirar cosas que a lo mejor en los últimos tiempos no se prestaba tanta atención. Es necesaria la flexibilidad y la agilidad para ser capaces de estar prestando atención a un tema y al siguiente cambiar el registro y pensar en otra cosa”.

La tecnología como clave

Ya sea para ayudar a la supervivencia de una empresa volviendo a lo básico o ejerciendo de guía del consejero delegado, el departamento financiero se vale de la tecnología para cumplir sus metas. “Están saliendo en el mercado soluciones que te permiten no gastar un tiempo que no tenemos para desarrollar la gestión del dato”, especifica Mario Llopis. “Ahora la digitalización tiene que ir encaminada a la toma de decisiones inmediata. A valorar diferentes escenarios y, sobre todo, a poner en valor que nuestras decisiones”.

Roberto García vaticina que las compañías que hasta ahora hayan aplazado su inversión en tecnología por la incertidumbre, desembolsarán el dinero en 2021. “La mayoría de las empresas han visto que han cambiado las reglas del juego, que tienen que competir en un modelo mucho más digital, menos presencial”. En cuanto a las tecnologías que protagonizarán esas inversiones, el experto considera que antes que optar por hacer soluciones propias, muchas compañías preferirán comprar herramientas ya existentes. “Yo creo que vamos a herramientas tecnológicas específicas para lo que podamos necesitar, y es casi mejor contratar algo y empezar a funcionar con ello que no perder seis meses o un año en empezar a implementarlas”.

Teresa Quirós recuerda que, por ahora, no hay remedios milagrosos en este campo. “No existe el programa estándar que lo implantas hoy y mañana te funciona, eso hay que ser realistas, la tecnología también acarrea un poco de sufrimiento”.

El gobierno del dato

Otro de los grandes debates que los asistenes al evento mantuvieron fue el que gira entorno al dato. Hubo unanimidad en la idea de que es el tesoro que todos quieren y más en tiempo de pandemia. Quirós apostó por un sistema de mayor democracia, en el que el dato es introducido en el sistema por aquella persona que más cercana está a él. Uría mencionó que dado la compleja naturaleza de algunos datos, el departamento financiero debe ser el principal responsable de los económicos.

García hizo hincapié en que las empresas deben tener claros cuáles son los más fundamentales. Llopis echó en falta una tecnología que sea capaz de dar visibilidad a los datos entre los diferentes departamentos y, por su parte, Huesca aportó una visión conciliadora al apuntar que la información debe ser accesible en la organización, pero siempre validada por el departamento financiero.