Las Bolsas apuntan a las subidas, pendientes de las elecciones en Estados Unidos

Los mercados contienen el aliento de cara a las elecciones presidenciales que se celebran hoy en Estados Unidos. Las encuestas son favorables al candidato demócrata, Joe Biden, pero las proyecciones apuntan a un resultado ajustado y no se descarta la sorpresa de que Donald Trump revalide su mandato. De hecho, la diferencia podría ser tan mínima que no se descarta que en varios días no se conozca el ganador de los comicios. Los futuros de Wall Street apuntan al alza, igual que los europeos, que suben en torno al 0,9%. Los inversores no se fían, y anticipan sesiones de volatilidad ante los resultados electorales.

El dólar por su parte registra la primera caída frente al euro después de seis días consecutivos al alza. El euro sube un 0,13%, hasta 1,1656 dólares. Los analistas consideran que la moneda estadounidense, que se encuentra ún un 9% por debajo de los máximos de marzo, no subirá gane quien gane en los comicios presidenciales. Sobre el billete verde pesan las expectativas los tipos de interés de EE. UU. seguirán cerca de mínimos históricos en los próximos años. y es poco probable que es previsión mejore independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden han volcado sus últimos esfuerzos antes de la votación en estados clave mientras se preparan para un escenario de posibles disputas legales postelectorales que podrían retrasar un resultado claro.

Trump está cerca de ganar en suficientes estados indecisos para posiblemente dificultar o incluso lograr los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral que le permita seguir en la presidencia. En 2016, derrotó a la demócrata Hillary Clinton a pesar de que la candidata demócrata obtuvo cerca de tres millones de votos más que su rival.

También siguen muy atentos los inversores a la evolución de la segunda ola de la pandemia. En Europa continúa el avance de los contagios y aumenta la presión sobre los sistemas sanitarios, lo que ha llevado a países como Francia o Reino Unido a imponer nuevas medidas de restricción a la movilidad y a la actividad económica, con el consigueinte efecto sobre la economía. De ahí que los analistas ya comienzan a estimar nuevos frenazos del PIB en el cuarto trimestre.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono de EE UU cae al 0,843%. El bono español, por su parte, se sitúa en torno al 0,121%.

En cuanto a las materias primas, el barril de Brent cae un 0,44% hasta 38,8 dólares.