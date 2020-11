El Consejo de Ministros aprueba el real decreto de subastas de renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica ha llevado hoy al Consejo de Ministros para su aprobación el esperado real decreto que regula el nuevo régimen económico de energías renovables para las instalaciones de producción de energía eléctrica. Más concretamente, es la norma que fija el nuevo sistema de subastas de renovables, basado en un precio por producción y no por la inversión realizada, como ocurría hasta ahora. A las adjudicatarias de las subastas se les garantizará un precio kWh durante 20 años: si el precio del mercado es inferior al adjudicado se les compensará, si es superior, deberán saldarlo.

El punto más polémico de la norma, que superó recientemente el trámite del Consejo de Estado, que ha sido objeto de multitud de críticas por parte de las empresas, especialmente las comercializadoras, es cómo se liquida. En las subastas los inversores pujarán por un precio por kWh y los adjudicatarios tendrán garantizado ese precio a futuro: si en el mercado lo superan, deberán devolver, y si no lo alcanzan, se lo compensarán las comercializadoras que, después, lo facturarán a los consumidores. Porque estos no lo pagarán en los peajes, sino en el coste de la energía de su recibo. y, por tanto, de la liquidación no se ocupará el operador del sistema eléctrico, REE (no se considerará, por tanto, un coste del sistema), sino el operador del mercado, OMIE.

En sus alegaciones, las comercializadoras han criticado que este mecanismo representa una distorsión de la señal de precio de mercado que puede generar incertidumbre entre los agentes Y habrá un incentivo a que en las horas de precios bajos (los del mercado mayorista se fijan por horas) habrá una compensación a pagar a los productores que se adjudicaron precios mayores en la subasta, mientras que cuando el precio de casación sea superior a este, se les descontará.

Teniendo en cuenta que, previsiblemente, el precio en que se fijará la retribución fija a las renovables será de 25 euros kWh y que el objetivo es lograr 30.000 MW de capacidad en 2030, los más críticos consideran que un tercio de la energía va a contar con un precio fijo regulado. El Gobierno tiene previsto subastar un volumen medio de 5.000 MW anuales, si bien, ha decidido no incluir esta cantidad cerrada en el real decreto.

El Ejecutivo considera que las subastas de nueva capacidad de renovable son imprescindibles para lograr los objetivos de descarbonización. Porque, el garantizarse un precio, "se facilita el acceso a la financiación de los proyectos de energías renovables a los promotores", tal como indica el propio real decreto, en un mercado como el español, con poca liquidez y en el que apenas se han desarrollado los contratos bilaterales largo plazo (PPA).

Una vez que la norma entre en vigor, el ministerio podrá convocar la primera subasta con el nuevo régimen. La intención era realizarla antes de fin de año, pero para ello es necesaria una orden ministerial con las condiciones de la misma, y podría no dar tiempo.

Respecto a la primera propuesta lanzada el pasado verano a consulta pública, se han producido pocos cambios. La norma fija establece que el precio de adjudicación no será objeto de actualización; los titulares no podrán realizar contratos bilaterales físicos con las instalaciones acogidas al nuevo régimen económico de las subastas; se ha eliminado la condición de que cuando se subaste energía, la orden ministerial podrá determinas la potencia máxima a instalar por unidad de energía y se mantiene la potencia mínima a construira. Asimismo se elimina el concepto de "coste de oportunidad" por el de "según reglas de funcionamiento del mercado" y se excluyen del sistema de liquidación las instalaciones de almacenamiento.