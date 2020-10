Garamendi ve los Presupuestos “poco realistas” y pide acuerdo sobre el estado de alarma

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno para 2021 son "poco realistas", ya que en su opinión "ni la economía crecerá un 9% ni España va a acabar con un déficit del 7%, va a ser mayor", ha afirmado durante su intervención en el 35º Congreso AECOC de Gran Consumo.

El presidente de la patronal empresarial ha afirmado que lo que necesita la economía española son unos "Presupuestos Covid, no pre-Covid", y aunque ha concedido que "ahora toca gastar", considera que "todo gasto mal aplicado habrá que arreglarlo después" en forma de recortes. También ha valorado como "un error" las subidas de impuestos que contiene el proyecto presupuestario del Gobierno y como un "castigo a las empresas", al igual que la no exención del 100% de los dividendos repatriados de filiales extranjeras.

Garamendi también ha pedido que el Gobierno empiece a trabajar en la renovación de las líneas de avales concedidas por el ICO, así como la exención del 100% de las cuotas de la Seguridad Social a aquellas empresas obligadas a echar el cierre por las restricciones ligadas a la pandemia. Del mismo modo ha solicitado a los ayuntamientos que utlicen los 15.000 milllones de remanente que ahora tienen disponibles a "quitar el IBI al pequeño comercio y la hostelería".

Acuerdo por el Estado de Alarma

El presidente de la patronal también se ha referido al plan del Gobierno de mantener el estado de alarma hasta mayo, algo que en su opinión genera "inseguridad" a las empresas y supone acabar de un plumazo con cualquier expectativa de recuperación del turismo. "Hemos perdido la Semana Santa. Nosotros no hemos dicho que no se tomen las medidas sanitarias necesarias. Lo que no puede ser es la incertidumbre".

Además, Garamendi ha calificado de "mercadeo" la negociación sobre los meses que debe durar el estado de alarma. "Tendríamos que exigir ya a los políticos ponerse de acuerdo. En todas las prórrogas hemos dicho que adelante, pero se puede hacer mes a mes, analizando la situación y actuando en consecuencia. La sensación de inestabilidad en el circuito económico es muy importante, y si algo necesita la economía es seguridad"-