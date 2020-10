Los puntos de acceso wifi de los iPhone 12 son más rápidos, ¿por qué?

Los puntos de acceso wifi se han convertido, tanto en iOS como en Android, en un recurso más que frecuente cuando salimos de casa y tenemos que conectar otro dispositivo a internet: el portátil del trabajo, una consola de videojuegos, un tablet, etc. Todos pueden disfrutar de una velocidad más que significativa simplemente compartiendo los datos que tenemos en el teléfono.

El problema es que en muchas ocasiones, esa velocidad no es la más útil para el trabajo que estamos realizando por lo que echamos de menos que esa conectividad con el punto de acceso sea un pelín mayor. Algo que parece que Apple se ha preocupado de hacer con la nueva generación de dispositivos que puso a la venta en las tiendas el pasado viernes 23 de octubre.

Puntos de acceso a 5GHz

Como sabéis, muchos tenemos en casa routers que ofrecen dos redes inalámbricas que se diferencian porque al final de la SSID aparece un "5G" o un "PLUS". Es gracias a eso que sabemos que podremos conseguir velocidades mucho más rápidas si nos conectamos a ellas por lo que siempre las preferimos frente a las más lentas que todavía se mantienen vigentes, que son las de 2,4GHz.

Menú de compatibilidad del punto de acceso wifi con iPhone 12. MacRumors

Pues bien, lo que ha hecho Apple en los nuevos iPhone 12 es permitir que los puntos de acceso wifi que creemos con el móvil funcionen directamente a 5GHz, en vez de a los 2,4GHz tradicionales que son sensiblemente más lentos. De esta forma, todos los dispositivos que vayamos a conectar podrán navegar con más rapidez o, en el caso de ver vídeos en streaming (gracias a esas tarifas infinitas), sea posible verlo todo con resoluciones FullHD o superiores sin problemas.

Como podéis ver por la captura que tenéis más arriba, Apple ha añadido un nuevo control que nos permite decidir si queremos la máxima compatibilidad del punto de acceso o no. Eso viene a significar que, si desconectamos ese switch, trabajaremos de forma permanente con esos 5GHz, por lo que muchos dispositivos que no son compatibles podrían quedarse fuera y no tener capacidad técnica para conectarse al punto de acceso de nuestro iPhone 12.

Es por eso que para utilizar ese punto de acceso de forma permanente en 5GHz, verifiquemos antes que ese otro dispositivo que vamos a utilizar es capaz de trabajar en esas frecuencias y, sobre todo, que no hay mucha distancia con él. Estas redes ofrecen mucha más velocidad, pero menos rango de cobertura en distancia.