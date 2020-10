Samsung Business Must Go On: el valor de la digitalización de las Pymes

Si algo nos ha dejado claro la actual pandemia de coronavirus que vivimos es que la actividad empresarial no puede detenerse a pesar de esa nueva normalidad que nos ha tocado vivir en la que debemos llevar mascarillas, mantener cierta distancia social y las restricciones se alternan con los periodos de mayor libertad de movimientos. Así que no queda otro camino que el de la digitalización.

Y esa es, precisamente, una asignatura que tienen pendientes muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país por lo que Samsung ha querido aportar su pequeño granito de arena a través de su tradicional B2B Summit que, en esta ocasión, lleva el título de "Business Must Go On" (el negocio debe continuar) y tiene como objetivo el de resaltar la importancia de esa digitalización.

En el evento han participado Gerardo Cueva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Javier Rodríguez Zapatero, presidente de la Escuela de Negocios Digital ISDI. Ambos han coincidido en resaltar la necesidad que deben asumir los actuales negocios de digitalizar su actividad como "una garantía de éxito en un entorno de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo".

Teletrabajo, asistencia y soporte a clientes

Ese leitmotiv de que "el negocio debe continuar" es el resumen perfecto de un espíritu que nos ha contagiado en los últimos meses a cuenta de la crisis del coronavirus, donde las empresas se han visto en la obligación de mantener a sus plantillas conectadas a través de tecnologías de teletrabajo pero, más importante aún, no perder el vínculo con sus clientes, improvisando todo tipo de iniciativas dirigidas a ofrecer una asistencia y un soporte digital al que nunca se habían enfrentado.

Es por eso que tanto Gerardo Cueva como Javier Rodríguez Zapatero han destacado el papel de esa digitalización como "clave para las Pymes" en el momento actual, en el que no se conocen todavía qué retos y obstáculos quedan por llegar. Incluso desde Samsung, la movilidad ha sido destacada por David Alonso, director de B2B, y Enrique Martín, responsable de negocio de B2B, como un "factor catalizador" para aumentar el número de clientes a la hora de enfrentarse a los retos que están por venir.

Samsung Business Must Go On. Samsung

Las cifras señalan en la dirección de que todavía queda mucho trabajo por hacer. Así, David Alonso ha confesado que «el proceso de transformación no sólo es de la Pyme, es de todas las personas. Nuestra forma de vivir y comunicarnos es digital, y las empresas tienen que adaptarse a los tiempos que vivimos. España tiene un 99% de Pymes y sólo un 14% tiene un modelo de relación digital con sus clientes". Por su parte, Gerardo Cueva ha señalado que «la Pyme española tiene como reto la digitalización y la cualificación en tecnología dentro de su cultura empresarial".

Javier Rodríguez Zapatero ha puesto cifras a la cantidad de tareas que serán necesarias dentro de una década pero que a día de hoy no se han inventado, como muestra de esa velocidad con la que se mueve el actual mercado empresarial: "El 85% de las tareas de 2030 aún no se han inventado, eso significa que esas propuestas de valor no se han creado todavía. Por eso animo a que los negocios aprovechen su agilidad, entiendan qué necesita el cliente y se formen en tecnología para conseguir talentos y liderazgos digitales”. Finalmente, este Business Must Go On de Samsung se despidió con una mesa redonda en la que se ha profundizado en la digitalización de las empresas y en la que participaron Carlos Gándara, director de ventas B2B Samsung; Luis Aribayos, director de Economía y Transformación Digital en CEPYME; Rodrigo Miranda, socio y director general de ISDI y Julio Quiroga, CEO de La Antigua Churrería.

Soluciones desde Samsung

Desde la tecnológica coreana han recordado la enorme cantidad de productos con los que cuentan para usar la tecnología en muchos de los procesos productivos de una Pyme. Tanto en lo que a smartphones y tablets se refiere como al caso de esos modelos rugerizados que permiten su uso en las condiciones climatológicas y de trabajo más adversas. Eso, sin olvidar las soluciones de seguridad como Knox o las transacciones directas gracias a TPV móviles, etc.