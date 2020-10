Bruselas da luz verde a la compra de Tiffany por parte de LVMH pese a la retirada de la oferta

Según las autoridades europeas de competencia, el grupo francés que agrupa a marcas de lujo LVMH puede adquirir la cadena de joyería estadounidense Tiffany & Co. No hay peligro de monopolio o restricción de la elección del consumidor, según los jueces del organismo de control de la competencia, por lo que el acuerdo de 13.500 millones de euros recibe la luz verde de Europa. Esto elimina un gran obstáculo para la adquisición.

Sorprendentemente, sin embargo, este no es el resultado deseado, al menos no para LVMH. Debe ser una de las primeras veces en la historia que un adquirente no está satisfecho con la aprobación de la autoridad de competencia, ya que LVMH está buscando febrilmente una salida al acuerdo de adquisición.

El pasado septiembre, el grupo francés de lujo decidió cancelar la compra de la cadena estadounidense de joyerías Tiffany, una operación de 13.500 millones de euros que va camino de convertirse en un culebrón judicial. Tiffany respondió con una demanda en Estados Unidos. La operación, la mayor de la historia entre dos firmas de lujo, se pactó antes de la pandemia, que ha castigado la demanda de este segmento de mercado, despertando dudas sobre las valoraciones pagadas por LVMH.

Desde la crisis provocada por el coronavirus, el sector del lujo ha estado en una caída histórica y las ventas de Tiffany se desplomaron. El futuro tampoco parece prometedor ya que los analistas esperan un 35% menos de ventas para el conjunto del año y mientras el virus haga que los chinos viajen menos a Occidente, la recuperación también se retrasará.

Tiffany & Co, por otro lado, quiere que la adquisición siga adelante. La cadena de joyería anuncia con orgullo que Europa da su bendición. Ambas compañías están ahora en una batalla legal, con el importante juicio que comienza el 5 de enero.

Via libre

La Comisión Europea ha autorizado este martes la compra de la cadena estadounidense de joyerías por el grupo francés de lujo , al concluir que la operación no tendrá un efecto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

A pesar de que la actividad de estas dos marcas de lujo se solapan en el sector de la joyería, el Ejecutivo comunitario considera que la operación no plantea problemas de competencia porque se trata de un mercado en el que ya hay varios proveedores importantes y al que recientemente se han sumado otros competidores.

Bruselas también ha descartado que los vínculos verticales de las actividades de Tiffany y LVMH vayan a limitar la competencia porque su capacidad para empeorar las condiciones comerciales de minoristas sobre los artículos de estas marcas es limitada.

El expediente, que le fue notificado a los servicios comunitarios de Competencia el pasado 21 de septiembre, ha sido examinado bajo el procedimiento ordinario de control de operaciones.