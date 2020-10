La innovación social que aspira a los 90.000 € de los Premios de Fundación MAPFRE

Mejorar la salud, innovaciones en medioambiente o proporcionar distintas soluciones a las personas dependientes, son algunos de los proyectos reconocidos en los Premios Fundación MAPFRE a la innovación social.

La Fundación ha seleccionado nueve ideas y emprendimientos que en esta edición proceden de Brasil, Ecuador, España y Perú. El objetivo de estos proyectos es dar respuesta a desafíos, como mejorar la calidad de vida de las personas, reducir la contaminación de las ciudades, apoyar a las personas mayores, entre otros.

Empleo de la IA

Se encuentran en la final proyectos como el de Instituto Laura Fresatto (Brasil), que ha desarrollado el robot Laura, que emplea inteligencia artificial y envía señales tempranas a los profesionales de la salud de pacientes con riesgo de deterioro clínico.

Además se ha seleccionado la idea de Hope (Perú), que consiste en un kit de análisis de muestras de ADN con auto-toma, sencillo y de bajo coste, que detecta las cepas de alto riesgo del VPH y permite prevenir el cáncer de cuello uterino en mujeres.

También forma parte de los finalistas i4life (España) creando un dispositivo inteligente que se acopla a un bastón y que es capaz de emitir estímulos visuales y táctiles para ayudar a que las personas con Párkinson y Alzhéimer.

Por otro lado, en Innovación aseguradora se ha clasificado Electrowave (Brasil), una plataforma de bajo coste que proporciona información sobre la calidad de la energía.

Saving the planet you have innovative health insurance (Perú), es otro de los proyectos innovadores, en este caso se trata de un programa que proporciona a personas vulnerables y afectadas por tuberculosis la posibilidad de realizar actividades de reciclaje de residuos sólidos y obtener un seguro de salud.

Asimismo se ha creado Pensium (España), una solución que facilita que las personas mayores dependientes puedan financiar sus cuidados asistenciales.

En cuanto a seguridad vial, la Fundación MAPFRE ha destacado la labor de Guiaderodas (Brasil), una app colaborativa móvil que permite a las personas con discapacidad y movilidad limitada, verificar y revisar el nivel de accesibilidad que en determinados lugares. También se ha seleccionado Clipp-MaaS (Ecuador), para poder diseñar un plan de movilidad a medida y Bastón Egara (España), un mango de asistencia inteligente.