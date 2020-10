Demografía e inmigración, sus efectos sobre el mercado laboral y el estado de bienestar: próximo debate en directo

El próximo encuentro de Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, El próximo encuentro de Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, planteará los efectos de la demografía e inmigración sobre mercadoo laboral y el estado de bienestar.

Un encuentro que se llevará a cabo el jueves 29 de octubre a las 9:00 horas y que contará con la presencia de Elisa Chuliá, profesora titular de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y Director de Estudios Financieros de Funcas. Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School y Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del Ivie.

España no ha hecho una reflexión profunda sobre su situación demográfica y los efectos que tiene sobre la sociedad, la economía y sobre el futuro del país. Se ha hecho en ámbitos intelectuales, casi siempre ligados a las dificultades para afrontar los costes del sistema de pensiones. Pero no ha terminado de calar en la sociedad (más allá de la despoblación de media España) y por ello no hay respuestas políticas al problema. De hecho los responsables políticos ni siquiera lo consideran un problema.

Necesitamos retomar el asunto exponiendo la situación real y las previsiones más sensatas de la evolución demográfica, para buscar soluciones que puedan combatir el envejecimiento que se adivina.

Necesiatamos escenificar y proyectar si tenemos pulso demográfico suficiente para sostener una economía pujante. Si hay relevo laboral suficiente para las próximas décadas contando con flujos migratorios regulares y si tales flujos deben ser cualificados y ajustados a las necesidades.

Y claramente necesitamos reactualizar los escenarios financieros para ver hasta qué punto es sostenible el estado del bienestar, con muchas más pensiones en las próximas décadas y mucho más longevas y con un gasto sanitario explosivo tras la irrupción interminable de la pandemia de la covid-19. Buscar soluciones internas y externas.

¿Tiene arreglo este problema o carece de solución? ¿Es preciso poner en marcha políticas natalistas consistentes en el tiempo como han ensayado ya en otros países? ¿Es factible, suficiente y realista encomendarse a la solución migratoria? ¿Qué formatos han funcionado en otros países que puedan servir de ejemplo a seguir?.

A estos temas trataremos de responder con los expertos convocados en el debate de Cinco Días y Grupo Santander que tendrá lugar el jueves 29 de octubre a las 9:00 horas en formato telemático, emitido en directo en la edición digital de Cinco Días y El País.