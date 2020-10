Uber se lanza a por Free Now y ofrece más de 1.000 millones a Daimler y BMW

Uber quiere el servicio de taxis Free Now, la antigua MyTaxi, y ha ofrecido más de 1.000 millones de euros a los grupos automovilísticos alemanes BMW y Daimler para hacerse con él.

Según informa la revista alemana Manager Magazin, Daimler estaría dispuesta a vender, pero el presidente de BMW, apuesta más por ofrecer una participación. A finales de septiembre ya se conoció que la firma de movilidad estaba valorando la operación con el fin de incrementar su cuota de mercado en Europa y Latinoamérica.

La compañía dirigida por Dara Khosrowshahi sondeó a BMW y Daimler después de que la pandemia del Covid-19 redujera el interés de otros potenciales inversores. Los consorcios alemanes fusionaron sus operaciones de movilidad el año pasado y las unieron en una empresa conjunta llamada Your Now, que incluye cinco negocios. Uno de ellos es Free Now y las otras cuatro son Reach Now (para servicios multimodales), Charge Now (para servicios de recarga), Park Now (para servicios de estacionamiento) y Share Now (para servicios de coches compartidos).

La potencial operación se enmarca en un contexto en el que los fabricantes de automóviles están reduciendo sus ambiciones de servicios de movilidad. Free Now ofrece sus servicios en más de 100 ciudades en toda Europa, con más de 100.000 conductores.

En mayo, Uber cerró una emisión de bonos sénior con vencimiento a cinco años por 750 millones de dólares (639 millones de euros) con el objetivo, entre otros, de financiar "posibles adquisiciones", según explicó la propia compañía.