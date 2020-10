Negociamos tus créditos por ti

Desde que comenzó la pandemia, Resuelve tu Deuda ha liquidado miles de deudas por valor de más de cuatro millones de euros con un descuento promedio del 43% solo en España. La fintech, que opera en el país desde hace año y medio, permite hacer frente a las deudas, sin necesidad de refinanciarlas, consiguiendo un importante descuento y sin poner en juego sus bienes.

Para ello, la compañía realiza un plan hecho a medida de cada usuario para hacer frente a las deudas en tarjetas de crédito, préstamos personales y microcréditos. Así, ofrece a los particulares que quieren pagar sus deudas y no pueden la posibilidad de liquidar sus obligaciones por sus propios medios, sin pedir más créditos, e intermedia entre el cliente y el acreedor, además de negociar descuentos que pueden llegar hasta un 50% de su deuda original.

Inicialmente, la compañía hace un análisis de la situación financiera del cliente para así diseñar un plan de pagos personalizado según su capacidad de ahorro. Tras ello, de forma mensual, los usuarios aportan el ahorro fijado hasta sumar una cantidad suficiente para liquidar las deudas. Resuelve tu Deuda se encarga de la negociación con los acreedores y busca descuentos, pero sin reunificar la deuda, ni contribuir a reestructurarla en una nueva obligación a más largo plazo.

Fundada en 2009 por Juan Pablo Zorrilla y Javier Velásquez, la fintech llegó a España en 2018. A principios de este año, con su etapa de penetración recién consolidada, tuvo que hacer frente, como miles de empresas, a la llegada del Covid – 19. Pero, a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia y de los cambios estructurales en el mercado de trabajo, Resuelve ha sido capaz de adaptarse a este nueva normalidad en tiempo récord y ha seguido trabajando para ayudar a miles de personas en situación de endeudamiento.

De hecho, los últimos meses, pese a la situación, ha logrado alcanzar su máximo de clientes ingresados en su programa. Además, en España la contratación no ha parado desde que llegó el coronavirus y han incorporado a su plantilla a 67 empleados dentro de la modalidad de teletrabajo.

El sistema, que ya lleva funcionando en Estados Unidos más de 30 años, está pensado para traer de nuevo el bienestar de todos aquellos que ya lo han perdido todo, ayudando a las personas que ya no pueden pagar sus deudas a hacerlo son sus propios recursos, sin necesidad de pedir más préstamos. Además, mientras la persona ahorra mes a mes siguiendo un plan hecho a su medida.

Con esta metodología sencilla, basada en el trato personal y atención constante, Resuelve tu Deuda ha conseguido liquidar más de 200.000 deudas en tres países y miles de personas dan fe de que gracias a su plan han recuperado la tranquilidad en sus vidas. De este modo, al mismo tiempo, se evita que las instituciones financieras den por perdidas estas cuentas, y no necesiten vender su cartera de créditos vencidos a una fracción de su valor.

Expansión internacional

El crecimiento de Resuelve tu Deuda es evidente, y eso se refleja en su expansión internacional. Desde octubre están operando en Portugal, un mercado muy similar al español y donde pretenden encabezar el aprovechamiento de un nicho de mercado como son las reparadoras de crédito en este país.

Desde Resuelve tu Deuda afirman que están dispuestos a ayudar a todo aquel que no sepa cómo pagar sus deudas. Entrar en situación de endeudamiento es algo bastante común y que no muchos tienen los conocimientos para afrontarlo con éxito. Desde esta institución, recomiendan la planificación financiera y evitar pedir préstamos innecesarios. “Es importante mantener alejado el gasto de todo lo que no sea imprescindible y situar en primer lugar la premisa del ahorro”, apuntan.

Es por ello que los clientes graduados de Resuelve tu Deuda no solo agradecen que hayan podido liquidar todas sus deudas, sino que también valoran el hecho de haber aprendido a organizar sus finanzas personales. De hecho, durante el tiempo que forman parte del programa de liquidación, tienen una relación muy estrecha con su asesor financiero personal y aseguran que les ayudan siempre en todo. Todos corroboran que Resuelve tu Deuda sí funciona.