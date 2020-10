Guindos alerta a bancos y gestoras de los elevados riesgos de liquidez de los fondos

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha alertado de tres amenazas que sobrevuelan en la eurozona a cauda de la pandemia y de su segunda ola de rebrotes en toda Europa. Guindos considera que la remontada de los países del euro tras el Covid es "incierta, incompleta y desigual", y se ve amenazada por tres riesgos en los sectores de a deuda, especialmente la corporativa, las instituciones financieras no bancarias y la rentabilidad de los bancos.

Cree que la deuda tanto pública como privada ya era elevada antes de la crisis, y no ha mejorado. Recalca, además, el riesgo de la liquidez en los fondos de dinero, que no solo no han mejorado, sino que se están tensionando más.

Guindos, que ha inaugurado el XI encuentro del sector financiero de KPMG y Expansión, también ha avisado de que los "países con mejor gobernanza e instituciones de calidad" resisten mejor el Covid. Ante este aviso, el vicepresidente del BCE pide a los Estados cautela en la retirada de los estímulos económicos para evitar un desplome más agudizado del PIB del ya previsto.

El exministro de Economía ha señalado que "es más necesario que nunca que la situación económica sea predecible. Es básico evitar que la retirada apresurada de los estímulos provoquen una caída intensa de la economía". Considera "vital que la retirada de los estímulos se haga de forma acompasada".

Ha insistido en la baja rentabilidad de la banca, con niveles por debajo del 2%, y con valores en libro que suman descuentos del 60% al 70%, causa de esta mínima rentabilidad.

Como viene recomendando en los últimos meses, Guindos ha vuelto a pedir a la banca fusiones para mejorar la rentabilidad de las entidades. "La necesidad de reducción de costes y de la capacidad instalada es incluso más necesaria que antes de la pandemia. Aunque las fusiones son un instrumento, no es una finalidad en sí misma", ha defendido.

El vicepresidente del BCE alertó sobre el descenso de los ingresos vía margen de intereses

que están sufriendo los bancos con motivo de las moratorias de pago y la concesión de créditos avalados con menores precios, apuntando que "las mayores caídas" están teniendo lugar "en España e Italia" e instando a encarar dicha situación con mayores rebajas de costes para evitar que

deteriore la rentabilidad.



"La baja rentabilidad de la banca no es un tema baladí o trivial porque impide ir al mercado de capitales porque, lógicamente, la dilución de los accionistas es enorme", explicó, y avisó que si la banca no puede ir a los mercados se "dificulta la generación de capital" y puede llevar a situaciones

donde "las provisiones que se realicen sean insuficientes".