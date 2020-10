Canon PowerShot Zoom: la minicámara que caza al vuelo instantes inolvidables

Si has ido alguna vez al fútbol, a un estadio grande, de esos en los que entran 40.000 espectadores o más, es muy posible que apenas pudieras ver a los jugadores desde la distancia. Sabes más o menos quiénes son, pero no aciertas casi a verles las caras. Es precisamente ahí cuando echas de menos tener un aparato que te acerque lo que está ocurriendo sobre el césped, no solo para verlo perfectamente, sino incluso para dejar constancia de ello para la posteridad.

Canon PowerShot Zoom. Canon

El fútbol es solo un ejemplo más que recurrente, pero también podemos necesitar un aparato así para nuestras excursiones por el campo, esas en las que no dejamos de maravillarnos por todo lo bueno que nos brinda la naturaleza. Así que Canon ha pensado que por qué no desarrollar una original cámara de fotos y vídeo, que sea capaz simplemente de eso: de acercarnos lo que queremos observar y darnos la oportunidad de grabarlo de la forma que más nos apetezca.

Canon PowerShot Zoom. Canon

El espíritu de los catalejos... digitales

Canon PowerShoot Zoom es precisamente ese aparato que os va a acercar la acción a vuestro ojo, gracias a un divertido diseño con forma de monóculo. Una solución tan compacta como efectiva que nos permitirá cazar al vuelo esos instantes inolvidables que de vez en cuando nos ofrece la vida. Esta cámara dispone de un cuerpo alargado, con un visor digital de 39 pulgadas en la parte posterior y, justo debajo, los controles para hacer fotografías o grabar vídeo. Además, veréis un controlador que nos permite activar el zoom óptico que cuenta con un rango de aumento que va de los 100mm. mínimos a los 400 máximos. Con él, y según Canon, podremos utilizarlo en "caminatas, observación de aves y observación de la naturaleza".

Controles de grabación de la cámara. Canon

La cámara tiene una resolución de 12MP y es capaz de grabar vídeos con resolución Full HD 1.920x1.080 pixels y 30 fotogramas por segundo. Es cierto que se queda un poco coja porque añadirle los 60fps hubiera estado realmente bien, pero recordad que se trata de un dispositivo de batalla, de llevar al cuello y usarlo casi exclusivamente para momentos concretos en los que observamos objetos o paisajes alucinantes que no tenemos a la distancia de captura óptima de nuestro móvil.

Cuenta con wifi y bluetooth por lo que puede conectarse a nuestro smartphone para repasar y seleccionar aquellas fotos que más nos gustan y, más tarde, compartirlas prácticamente en tiempo real, aunque dispone de una ranura para tarjetas microSD donde va almacenando todo lo que grabamos. Precisamente, Canon afirma que la batería ofrece una autonomía de "unos 150 disparos" y podréis cargar esta PowerShoot Zoom gracias a su conector USB-C de la zona lateral. Se pondrá a la venta a finales de noviembre a un precio que rondará los 300 dólares, esto es, unos 160 euros.