Félix Gullón: “Aspiro a dinamizar el sector galletero, no a competir con Gullón”

Félix Gullón lanzará su propia marca de galletas a principios de 2021 con la idea de “dinamizar un sector que lleva tiempo parado”, no de rivalizar con la empresa familiar en la que ha desarrollado los últimos 17 años de su trayectoria profesional. “La aspiración no es competir con Galletas Gullón. Este es un proyecto que nace desde cero y no creo que ningún gran grupo deje de dormir por él”, reconoce el empresario en declaraciones a CincoDías.

El menor de los hijos de María Teresa Rodríguez, dueña del grupo galletero palentino, anunció el miércoles el lanzamiento de su propio proyecto, Family Biscuits, del que controlará su mayoría accionarial. Este tendrá como base una planta adquirida al grupo Siro, con siete líneas de producción y una capacidad de 30.000 toneladas anuales.

Una aventura que es “la materialización de un sueño. Siempre he tenido la inquietud de crear mi propio proyecto. Lo llevaba madurando muchos años y ahora se ha dado el momento”, explica Félix Gullón , que dejó la compañía familiar en verano pasado.

Cogerá el testigo a Siro en Jaén el 1 de enero, aunque hasta entonces irá perfilando una oferta de producto que “dinamice” la categoría de las galletas con su propia marca, Family Biscuits, pero con la intención de mantener la producción que la fábrica de Jaén dedica ahora a Mercadona y Cuétara. “Es un proyecto marquista, pero queremos mantener la producción a terceros. Esta planta está entorno al 50% de la capacidad, y el plan es llevarla en tres años al 100%”, dice.

Siro Jaén, la sociedad bajo la que desarrolla su actividad la planta adquirida, facturó en 2018 un total de 33 millones, con lo que la intención es doblar esa cifra en base a innovación y la expansión internacional. “Hay capacidad de innovar. Llevamos años con la categoría muy tranquila. Queremos tener novedades en posicionamientos, ingredientes, formulaciones...”. En cuanto al mercado exterior, del que fue responsable en Gullón, menciona como mercados objetivos el norte de África, Europa y EE UU. “Desde que abrirnos el mercado internacional en la anterior empresa, crecimos a doble dígito durante siete u ocho años. Hay oportunidades”, explica. Reconoce, eso sí, que aún no tiene acuerdos con empresas de distribución. “Ha sido un proceso que se ha llevado con discreción. Ahora es cuando empezaremos a trabajar en ello”, dice.

Sobre su salida de Galletas Gullón rechaza hablar de “conflicto familiar o de problemas. Me duele porque no es así. Solo tengo agradecimiento para mi madre, mi hermana, mis hermanos... No tengo ningún reproche”.

Continúa siendo accionista de la empresa y dice que continuará interesado por su evolución. “Soy el primero al que le interesa que le vaya bien”, dice. Félix Gullón, junto a su hermano Rubén, pidió en diciembre del año pasado una mayor profesionalización de la empresa familiar. Algo que, dice, está garantizado en su proyecto. “Esta empresa nace con vocación de ser familiar pero con un alto grado de profesionalización. Creo en ello. El órgano de administración será profesional. Nada que no tengan las empresas familiares de cierto tamaño”