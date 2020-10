Invertir en 25.000 barricas de ‘bourbon’ de Kentucky ante la presión de los tipos cero

El mundo financiero vive sumido en la era de los tipos de interés al 0%. Nunca antes en la historia se había dado esta situación, y los cambios que está provocando en la industria de gestión de activos y en la forma de invertir son de calado. Uno de los efectos más evidentes es la búsqueda de activos alternativos que ofrezcan algo de rentabilidad frente a los bonos. Dentro de esta nueva tendencia, las gestoras llegan a proponer inversiones tan exóticas como la adquisición de barricas de whisky bourbon, para esperar a su revalorización.

La firma estadounidense Wave Financial (con oficinas en Los Ángeles y en Londres) lanzó hace unos meses el primer fondo de capital riesgo especializado en comprar bourbon de Kentucky. La entidad ha firmado un acuerdo con una destilería para adquirir 25.000 toneles de whisky bourbon de Kentucky, para esperar a que vaya envejeciendo e ir vendiéndolo a lo largo de los próximos seis años.

El objetivo de la firma es conseguir una tasa de retorno interno del 20%. La tesis de inversión se basa en que la oferta de bourbon está muy limitada, mientras que la demanda presenta un crecimiento sostenido.

Primer tramo

Los responsables de Wave Financial cerraron ya un acuerdo con la destilería Wilderness Trail’s, de Kentukcy. El 11 de septiembre se anunció la compra del primer lote de 1.000 barricas. En este tipo de fondos de capital riesgo es habitual que las aportaciones de los inversores, las compras de activos y las desinversiones se vayan haciendo de forma escalonada. “Para los inversores no es fácil tener exposición a este tipo de activos, por eso decidimos articularlo a través de un vehículo de inversión que ahora ha empezado a operar”, explica en un comunicado Benjamin Tsai, presidente de Wave Financial y gestor del fondo.

En esta primera fase, los importes mínimos de inversión son altos, pero Wave Financial quiere dar una vuelta de tuerca a esta exótica inversión y convertir los activos reales en activos digitales a para que puedan acceder a ella inversores minoristas.

¿Qué significa esto? Se trata de trasladar la tecnología blockchain propia de las criptodivisas al mundo de la inversión. El acuerdo con la destilería incluye la tokenización o conversión en activos digitales de entre 10.000 y 20.000 barriles de whisky bourbon, con un valor de hasta 20 millones de dólares. Esto significa que los inversores podrán comprar tokens respaldados por activos vinculados a un inventario de whisky almacenado y mantenido por Wilderness Trail Distillery.

A los cinco o seis años de la inversión (2025 o 2026) cuando se haya completado el proceso de maduración del bourbon, se empezará a embotellar. “Para los clientes que desean mantenerla hasta el final, cuando se venden y liquidan los barriles, la tokenización no importa. Sin embargo, para quienes preocupa la incertidumbre de la finalización, la tokenización facilita operaciones secundarias”, explica el fundador de Wave, Benjamin Tsai.