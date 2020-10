La empresa polaca Allegro sube más de un 50% en su salida a Bolsa

La pandemia y la crisis desatada en los mercados no son los mejores ingredientes para que las empresas salgan a Bolsa, pero que el entorno sea complicado no significa que no puede deparar sopresas positivas. Eso es lo que está ocurriendo hoy con la empresa de polaca de comercio electrónico Allegro, que en el día de su debut repunta un 50%.

Esta subida ha sido suficiente para convertirla en cotizada más grande de Varsovia con una capitalización de 17.600 millones de dólares. Las acciones de Allegro se cotizaban a 65,43 zlotys (14,6 euros), un 52,2% más que su precio de salida a Bolsa de 43 zlotys (9,6 euros), que estaba en la parte alta del del rango de orientación.

Polonia espera que la esta salida a Bola, la mayor en años, sirva de impulso a la Bolsa polaca, que en los últimos tiempos ha tenido problemas para atraer nuevos cotizadas y ha sufrido una caída de la facturación. "En estos tiempos difíciles en los que luchamos contra la pandemia y la recesión, todos necesitamos buenas noticias. El debut de Allegro es una buena noticia para todos nosotros", ha señalado el viceprimer ministro Jaroslaw Gowin.

Allegro, fundada hace más de 20 años como un rival local de eBay, es la marca de comercio electrónico más reconocida en Polonia, y su sitio web atrae a 20 millones de visitantes al mes.