El rendimiento del bono español cae a niveles de 2019

El rendimiento del bono español a 10 años, la gran referencia para la deuda soberana y su activo más líquido, marca hoy niveles que no se ven desde 2019, en el 0,16%. Retrocede incluso a niveles previos al estallido de la pandemia, cuando se tensó todo el mercado y la rentabilidad de este bono sobre el 1,2% solo dos semanas después.

Se trata de la segunda jornada de caída notable de rentabilidad para el bono español, con el consiguiente aumento de su precio. Así, el miércoles su rendimiento era del 0,242%. El descenso de rentabilidades está siendo común al conjunto de la deuda soberana de la zona euro, con la italiana y la griega en mínimos históricos, pero es más intensa en el caso de la española. El bono español logra situarse en rentabilidad por debajo del portugués, que está en el 0,17%.

El anuncio realizado ayer por el Tesoro, dirigido especialmente a calmar el ánimo de los inversores ante la recta final del año tras una rebaja en la previsión de caída del PIB este año, explica en gran medida este descenso. El organismo ha rebajado sus previsiones de emisión de deuda de este año en 15.000 millones de euros respecto a lo anunciado en mayo, cuando se revisó en profundidad el objetivo de financiación del Estado ante la crisis económica desatada por la pandemia.

La caída de rentabilidad del bono conjura el posible temor de los inversores ante una errática gestión de la pandemia, a la vista del enfrentamiento entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. En las últimas jornadas, la prima que los inversores pagan por la deuda italiana sobre la española se había reducido a niveles de 2018.

Pero los descensos no se limitan a los bonos que venden en 2030 sino que se extiende a lo largo de toda la curva. Los rendimientos de la deuda a dos y cinco años profundizan los tipos negativos. La rentabilidad de los títulos con vencimiento en 2022 cae al -0,544% y supera lo mínimos prepandemia (-0,49%), retrocediendo a cotas que no se veían desde septiembre de 2019. El mismo movimiento se repite en la deuda a cinco años, que cae al -0,36%, niveles de agosto del pasado ejercicio. Por su parte la rentabilidad exigida a los títulos a 30 años en el mercado secundario de deuda se stiúa por debajo del 1% (0,97%), algo que no sucedía desde días previos a la declaración del Estado de alarma.