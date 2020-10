Hernández de Cos advierte que el golpe económico del Covid-19 es "muy significativo"

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que el golpe económico provocado por el Covid-19 es "muy significativo" y la incertidumbre "muy alta", por lo que no se puede descartar "un escenario más severo" que el actual, al tiempo que ha hecho un llamamiento para completar las reglas europeas de resolución bancaria que resuelvan las cuatro "lagunas" que existen actualmente.

"El golpe es muy significativo, la incertidumbre es muy alta y no podemos excluir escenarios incluso más severos que los que ya han ocurrido. No es el escenario central, por supuesto, pero es un escenario alternativo que no deberíamos excluir y que conduciría a un impacto negativo más significativo también en el sistema bancario europeo", ha dicho en su discurso introductorio antes de participar por videoconfenrencia en un panel dela Conferencia Anual de la Junta Única de Resolución (JUR).

Durante su intervención, De Cos ha afirmado que el sector financiero se verá "inevitablemente"a afectado por una crisis aunque no fuese el origen de la misma, pero también ha recordado que los avances en la Unión Bancaria de la última década "han incrementado la resiliencia" del sistema bancario y han "ayudado" en esta crisis.

Sin embargo, ha subrayado que esta experiencia ha permitido "aprender lecciones" que deberían ser incorporadas en el marco europeo de resolución bancaria para "mantener con más efectividad la estabilidad financiera".

Esto requiere, ha continuado, poner en marcha "regímenes efectivos" que resuelvan las deficiencias actuales: la liquidez en procesos de resolución, la gestión de entidades más pequeñas, la desigualdad entre bancos y las herramientas adecuadas para gestionar crisis sistémicas.

"Por supuesto, la adopción de estas reformas ambiciosas requieren compromisos políticos complicados, lo sabemos, pero en las circunstancias dramáticas actuales que nuestras economías y las sociedades europeas están viviendo, creo que estas cuestiones merecen análisis más robustos y soluciones", ha explicado el gobernador del Banco de España.

"Un marco de gestión de quiebras bancarias consistente y amplio requiere que trabajemos juntos y que cada esfuerzo sea para proteger y reforzar la estabilidad financiera dentro de un marco de cooperación y coordinación entre autoridades a nivel europeo e internacional", ha recalcado.

Con respecto a la provisión de liquidez en casos de resolución, ha apuntado que las autoridades de resolución deberían estar equipadas con "mecanismos" para garantizarla porque sin ellas, instrumentos como el rescate interno o 'bail in' resultarían "inútiles".

También ha abogado por "repensar" el marco específico para pequeños bancos minoristas, la tiempo que ha urgido a finalizar la Unión Bancaria con un régimen para entidades peaqueñas y un fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS). "La desconexión entre una verdadera supervisión paneuropea y lo que es todavía, en gran medida, una carga nacional es insostenible", ha avisado.

Por último, ha señalado que algunos expertos han advertido de que el marco de resolución actual "no está bien equipado" para gestionar crisis sistémicas y ha apuntado que "algunos elementos podrían ser ajustados" para que estas reglas "sean más eficientes en circunstancias muy específicas".