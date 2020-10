Netflix terminará con ese molesto mensaje que te pregunta, "¿estás mirando?"

No se trata de un invento de Netflix porque es algo que todos ya hemos padecido en otros dispositivos, como son nuestras Smart TV, que vienen de serie con una función que las apaga automáticamente cuando transcurre una determinada cantidad de tiempo en la que no hemos tocado ni un solo botón del mando a distancia. ¿O no os suena ese mensaje de "la televisión se apagará en diez minutos"?

Pues algo así tiene Netflix, que de vez en cuando nos hace saltar un mensaje en la pantalla cuando detecta que no hemos interactuado con el dispositivo, por lo que puede llegar a entender que nos hemos quedado dormidos mientras la reproducción sigue y sigue. Y como al finalizar un capítulo, empieza otro y más tarde otro, pues quiere asegurarse de que al otro lado de la pantalla estamos despiertos y atendiendo.

Ese mensaje va a desaparecer

Así las cosas, parece que los norteamericanos van a dejar de vigilarnos tanto y permitirán que disfrutemos de nuestra libertad para quedarnos dormidos viendo una serie si nos apetece. En vez de ser tan paternales, los de Reed Hastings van a concedernos un poco de libertad con la que demostraremos que somos gente responsable y que apaga sus dispositivos cuando nos acecha el sueño más profundo. O no.

Mensaje de alerta para saber si seguimos viendo Netflix.

Este mensaje, a pesar de que se elimina de una forma sencilla tocando sobre el botón "continuar viendo", es de los que más han enfadado a la comunidad desde que lo introdujeron, por esa manía de las plataformas y servicios online de llevarnos de la mano a todos los sitios, como si no fuéramos responsables de lo que hacemos. Si nos quedamos dormidos y se pasa una temporada entera de una serie, pues ya volveremos a donde la dejamos; y si nos despertamos y el tablet se ha quedado sin batería y no podremos usarlo en nuestra jornada laboral o de estudios, pues ya aprenderemos.

Si queréis probar a que os aparezca este mensaje, tendréis que colocar el tablet, o el móvil, en una posición concreta y no moverlo, ni tocar la pantalla, ni interactuar con nada al menos durante dos o tres capítulos de una serie. Solo bajo esas circunstancias, en las que Netflix detecta que nada ha cambiado en un par de horas o más, es cuando aparece un mensaje que, como os decimos, tiene de los nervios a muchos más usuarios de los que hubierais imaginado jamás. ¿Creéis que es para tanto?