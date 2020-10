La Comunidad de Madrid intentará hoy parar las restricciones con un recurso en la Audiencia

La Comunidad de Madrid recurrirá este viernes ante la Audiencia Nacional la resolución del ministerio de Sanidad que declara de obligado cumplimiento el acuerdo del consejo inteterritorial de sanidad que decretó la obligación de tomar medidas en las localidades más afectadas por el coronavirus. La presidencia de la región ya avanzó ayer la decisión, si bien Isabel Díaz-Ayuso matizó que acatará la normativa sanitaria, publicada en el BOE de ayer.

Ésta normativa aboca a Madrid a un confinamiento perimetral y a restricciones a la actividad comercial y hostelera en un plazo de 48 horas desde que se notificó a las comunidades el acuerdo del consejo interterritorial, plazo que se cumplirá esta noche. 10 localidades de la región, incluyendo la capital, cumplen los tres criterios a partir de los cuales las restricciones son obligatorias: una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, más del 10% de positivos en las PCR y un índice de ocupación superior al 35% en las UCI de la comunidad autónoma.

"Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", señala el BOE. Sanidad se apoya en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 151), que apunta que el cumplimiento de los acuerdos del consejo es de obligado cumplimiento "cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias" entre las que está la coordinación sanitaria.

El consejero Enrique Ruiz Escudero citó la ley de de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que señala que las recomendaciones del consejo se aprobarán por consenso.La Comunidad argumenta su recurso en el hecho de que las restricciones afectan a derechos y libertades ciudadanas. La comunidad ha decretado ya confinamiento perimetral y restricciones similares a las propuestas para Sanidad para 45 zonas sanitarias en la región.

La Comunidad de Madrid debe acudir a la Audiencia Nacional, después de un auto de este jueves de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo. En éste se declara que es a dicha sala de la Audiencia a la que corresponde un recurso planteado por una asociación de consumidores contra un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de julio de 2020 sobre actuaciones coordinadas frente a la pandemia del coronavirus. El Supremo sostiene que no son actuaciones del Consejo de Ministros ni de comisiones delegadas del Gobierno en las que sí sería competente este órgano judicial.

Las restricciones

Las medidas aplicadas consisten en prohibir la entrada y salida de los municipios afectados salvo por motivos como desplazamientos sanitarios, laborales, educativos y otras causas tasadas, como cuidado de menores, mayores o personas con discapacidad o la realización de trámites inaplazables. Esto prohibiría, por ejemplo, que los madrileños salieran de los límites de la capital. No obstante, más de un millón de habitantes de la comunidad están ya sujetos a este tipo de restricciones, en función de la incidencia del coronavirus en sus respectivas zonas sanitarias. También se limitarán las reuniones a seis personas, otra medida ya en vigor en toda la Comunidad de Madrid.

El borrador establece unas pautas y directrices en cuanto a los horarios y los aforos máximos en función del tipo de establecimiento. En los establecimientos y locales comerciales y servicios abiertos al público, el aforo máximo será del 50%. La hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

En los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, por su parte, el aforo máximo será del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. El consumo en barra no estará permitido, las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas. También, la ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas, no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Se trata, en todo caso, de unos estándares mínimos: "Las medidas previstas constituyen un mínimo a aplicar por las comunidades autónomas, sin perjuicio de otras medidas que estas puedan aplicar en ejercicio de sus competencias". También se urge a las comunidades a recomendar evitar todo desplazamiento innecesario y a reforzar capacidades de diagnóstico, control y atención sanitaria.