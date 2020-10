Dimite el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha dimitido este viernes deseando "suerte y acierto" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y apelando a la "unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus". En su carta de dimisión, Reyero agradece a la presidenta la confianza que depositó en él, antes de la "complicada situación" pasada con el coronavirus. "Ha sido una de las mayores experiencias de mi vida profesional", ha apuntado.

El hasta ahora consejero se va "una vez pasado el Debate del Estado de la Región y ahora que se reinicia la actividad parlamentaria ordinaria". "No se trata de una decisión apresurada, sino meditada. Creo necesario cerrar una etapa, dar un paso al lado y volver a mi trabajo en la Asamblea, desde donde seguiré defendiendo los derechos de las personas más vulnerables", ha manifestado. Según explica el titular regional de Asuntos Sociales cesante, la situación en las residencias está en la actualidad "bastante controlada, aunque no nos podemos confiar: es necesario no bajar la guardia y mantenerse alerta".

En esta segunda ola, a diferencia de la anterior, continúa en la misiva, "nos enfrentamos mejor equipados, sabemos más del virus, todos los centros cuentan con planes de contingencia y nuestros residentes tienen un porcentaje de inmunidad elevado". "Además, en esta segunda ola está funcionando adecuadamente la coordinación sociosanitaria y la derivación hospitalaria es fluida. Confío que todo esto sea suficiente para contener el virus dentro de las residencias en los próximos meses", espera.



Reyero asegura que una de las mayores enseñanzas de esta crisis es que "el modelo de cuidados necesita ser cambiando, tanto en la Comunidad de Madrid como en toda España. "Es algo que ya sabíamos antes de la crisis pero ahora se hace ineludible acometer", añade.

El hasta ahora consejero de Políticas Sociales no quiere terminar la carta sin agradecer al vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, por facilitarle la oportunidad de estar en este cargo. Tampoco quiere olvidarse de los trabajadores de la Consejería, y especialmente de todos

los que han desarrollado su labor en residencias porque en esta batalla "han tenido un papel protagonista y han estado siempre a la altura", por lo que a su juicio merecen un "reconocimiento" de la sociedad y sobre todo del Gobierno regional.

"Presidenta, te deseo mucha suerte y acierto en la tarea que tienes por delante. La unidad de las instituciones es el camino más acertado para vencer al virus", termina en su comunicación de dimisión Alberto Reyero.