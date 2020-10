“Las fusiones son una oportunidad para los bancos en crecimiento”

Es un banco joven, nacido hace apenas tres años, pero que pronto ha sabido hacerse un hueco entre la nueva generación de entidades con una de las ofertas más agresivas en hipotecas y productos de ahorro. Hace algo más de un año se incorporó al neobanco un equipo propio para impulsar su crecimiento, con Nuria Rocamora como co-consejera delegada desde agosto de 2019. Previamente, fue responsable de márketing y comunicación global en Andbank.

¿Cómo afronta los cambios en el mapa bancario nacional?

La concentración bancaria genera grandes oportunidades para entidades pequeñas: al reducirse el número de operadores en el mercado, nos resulta más fácil captar la atención de los clientes. Al mismo tiempo, desde algunos colectivos han advertido de que la concentración puede llevar a una subida de precios. Si fuera así, se abre una oportunidad para players como nosotros, dado que la diferencia de precio será más amplia. Por otro lado, el teletrabajo, la necesidad de distanciamiento social y el consiguiente impulso de la digitalización en todos los sectores, entre ellos la banca, hace que MyInvestor, como nativo digital, esté en una gran posición para crecer.

¿Cómo pueden atraer a los posibles descontentos de la fusión de CaixaBank y Bankia?

Independientemente de los cambios en el mapa bancario, en MyInvestor ya ofrecemos la propuesta comercial, probablemente, más atractiva del mercado: cuenta remunerada al 1%, tarjetas gratis, las hipotecas más baratas del mercado y cientos de fondos de inversión y planes de pensiones. Somos fans de la arquitectura abierta, es decir, de vender fondos de otras gestoras y no vender producto propio. No tenemos conflicto de interés y no tratamos de impulsar ningún producto porque nos deje más margen que otros. Es el cliente el que elige el que más se ajusta a sus necesidades. Nosotros ofrecemos el mejor producto de las mejores gestoras. Aquí es muy importante la educación financiera. Es necesaria para entender los productos y hacer una planificación financiera eficiente de cara a la jubilación.

"Los clientes que están subrogando su hipoteca se ahorran hasta 20.000 euros en toda la vida del préstamo"

La nueva CaixaBank es potente en hipotecas y fondos, ¿ve necesario limar vuestra estrategia comercial?

Tenemos un escaparate de productos muy amplio que aumenta día a día, identificando huecos que haya en el mercado y atendiendo la demanda de nuestros clientes. Una iniciativa de MyInvestor que está funcionando muy bien es la incorporación de los productos de inversión que los clientes nos solicitan. Nos ayuda a conocerlos mejor y a detectar tendencias, al tiempo que los clientes se sienten parte de MyInvestor. Solemos decir que crecemos juntos. Y es una realidad. En cuanto a las hipotecas, nuestro producto estrella es la Hipoteca Sin Mochila, precisamente porque no obliga a contratar ningún producto, ni siquiera la nómina. Los clientes valoran muy positivamente no tener que contratar productos que no necesitan. Aquí también es importante la educación financiera para que un cliente pueda valorar si lo que le ofrece su entidad se ajusta a sus necesidades y tiene un precio justo. Por ejemplo, en seguros vinculados a hipotecas vemos sobreprecios muy llamativos del 30% con las mismas prestaciones que seguros no vinculados.

¿Es sostenible su política de precios o es un gancho comercial para atraer clientes?

Queremos ser la entidad con las mejores condiciones y los precios más competitivos del mercado. Más allá de ofertas puntuales que se lancen para impulsar la captación de clientes, mantendremos siempre comisiones bajas, ese es nuestro compromiso. También es nuestro compromiso hacer las finanzas fáciles y no intentar colarte comisiones ni penalizaciones. Tenemos una estructura de costes mínima que nos permite ser competitivos y poder ofrecer productos que la banca tradicional no incluye, como los fondos indexados o los fondos de gestoras independientes. Creemos que es posible hacer banca de forma diferente y de un modo sostenible. Los servicios bancarios serán una commodity. Sobrevivirá quien sea realmente útil a sus clientes y a la sociedad. Nuestro compromiso con el cliente es a largo plazo. MyInvestor, que opera como agente bancario de Andbank España, y su accionariado están pensados para ello. En diciembre hicimos un ronda de capital de 20 millones dando entrada a accionistas de largo plazo como El Corte Inglés Seguros y AXA, que, junto a Andbank España y varios family office, respaldan MyInvestor.

Han apostado por la subrogación de hipotecas, ¿cuándo interesa esta alternativa?

La mayoría de los españoles que compraron su vivienda entre 2009 y 2017 firmaron su préstamo con un tipo de interés superior al que ahora ofrece MyInvestor. Los clientes que están subrogando su hipoteca se están ahorrando hasta 20.000 euros en toda la vida del préstamo. Nos comprometemos a mejorar el precio de cualquier seguro vinculado a antiguas hipotecas que se subroguen a MyInvestor y, además, nos hacemos cargo de la comisión de subrogación, además de la de notaría, registro y tasación. Llevamos dos años impulsando las subrogaciones y somos una referencia para el sector en este producto. De hecho, recientemente hemos cerrado acuerdos con líderes del sector inmobiliario como idealista y Housfy para seguir impulsando este producto.

"MyInvestor y su accionariado, Andbank España, El Corte Inglés y Axa, están pensados para un proyecto a largo plazo"

MyInvestor ha quintuplicado su cifra de negocio en un año, hasta los 500 millones de euros. ¿Pueden los rebrotes afectar a vuestro crecimiento?

El Covid es una desgracia para la sociedad y la economía, pero supone una oportunidad para algunos sectores. La digitalización toma impulso ante la necesidad del cambio y MyInvestor, banco 100% digital, está posicionado para beneficiarse de esta tendencia. El Covid impacta en la compra de nueva vivienda, pero, paralelamente, la sociedad es más consciente de la necesidad de recortar gastos innecesarios y busca las subrogaciones hipotecarias. La vivienda es la mayor inversión de las familias. Es importante que haya transparencia y vigilar posibles comisiones encubiertas. En cuanto a la inversión, seguimos registrando entradas positivas, sobre todo en fondos indexados de Vanguard y iShares, y en nuestras carteras de fondos indexados, que tienen las menores comisiones del mercado.