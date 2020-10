Google pagará 1.000 millones a los editores por usar sus noticias para su nueva plataforma News Showcase

Google va a empezar a pagar a los editores de todo el mundo por utilizar sus noticias. El gigante tecnológico estadounidense ha anunciado este jueves que planea pagar más de 1.000 millones de dólares en los próximos tres años a través de un nuevo programa de licencia de noticias. Dicho pago irá ligado a un nuevo servicio, Google News Showcase, que permitirá a los editores publicar su contenido como más les guste y pagará a algunos de ellos para que sus artículos de pago sean gratuitos para los no suscriptores.

En un comunicado, la multinacional ha explicado que pagará a los editores para "crear y seleccionar contenido de alta calidad para un tipo diferente de experiencias de noticias 'online'". News Showcase ofrece a los lectores "más información sobre las historias que importan", mientras ayuda a los editores a desarrollar relaciones "más profundas" con sus audiencias, ha señalado el CEO de Google, Sundar Pichai.

Por el momento, la multinacional ha alcanzado acuerdos con medios de Alemania, Brasil, Argentina, Canadá, Reino Unido y Australia, países donde se estrenará esa nueva plataforma. Los editores de India, Bélgica y Holanda serán los siguientes. España, por ahora, no aparece en el listado facilitado por la compañía. La plataforma solo está disponible en la aplicación Google News de Android, aunque está previsto que más adelante llegue a iOS, de Apple, el agregador Discovery y al buscador de Google.

Entre los editores con los que ya ha cerrado acuerdo la compañía están Der Spiegel, Stern, Die Zeit, en Alemania, y Folha de S. Paulo, Band e Infobae, en Brasil. En total, unas 200 publicaciones se han adherido al producto.

Pichai ha explicado que "este compromiso financiero" es "el mayor hasta la fecha". Esta propuesta de Google podría ayudar a aliviar la tensa relación que hay desde hace años entre Google y los medios de comunicación y también podría contribuir a rebajar el escrutinio regulatorio.

Pichai señaló que el enfoque que plantean ahora con Google News Showease es distinto a sus otros productos de noticias "porque se apoya en las elecciones editoriales que hacen los editores individuales sobre qué historias quieren mostrar a los lectores y cómo presentarlas".

El editor alemán Spiegel Group ha acogido con satisfacción el proyecto. Con este nuevo servicio, "Google demuestra que se toma en serio el apoyo al periodismo de calidad en Alemania", indicó Stefan Ottlitz, director gerente del grupo. Igualmente, News Corp, que ha instado a los reguladores antimonopolio de la UE a actuar contra Google, se ha mostrado contento con el proyecto. "Aplaudimos el reconocimiento de Google por el periodismo premium y el entendimiento de que el ecosistema editorial ha sido disfuncional, casi distópico. Hay negociaciones complejas por delante", pero las bases están establecidas, según ha asegurado a Reuters su director ejecutivo, Robert Thomson.

No todo han sido alabanzas. El Consejo Europeo de Editores (EPC), entre cuyos miembros están The Guardian, Pearson, New York Times y Schibsted, resaltan en tono crítico que al lanzar Google este producto, "ellos pueden dictar términos y condiciones, socavar la legislación diseñada para crear condiciones para una negociación justa, mientras afirman que están ayudando a financiar la producción de noticias".

Según Reuters, Google está negociando con los editores franceses, muy críticos con la compañía, mientras que Australia quiere obligarla a ella y a Facebook a compartir los ingresos por publicidad con los grupos de medios locales. Desde hace años, existe una fuerte tensión entre las compañías de medios y los gigantes tecnológicos citados, que dominan el pastel publicitario online.

News Showcase permitirá que los editores que participen en la plataforma "empaqueten" las historias que aparecen en Google News, ofreciendo una "narración más profunda y más contexto" gracias a líneas de tiempo, viñetas y artículos relacionados. En un futuro, también se añadirán vídeos, audios y sesiones informativas diarias.