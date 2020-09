Garamendi: "no vamos a aceptar ninguna propuesta que deje fuera a sectores afectados por la pandemia"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que la economía española no resistiría otro confinamiento porque generaría una crisis "brutal" y ha destacado la necesidad de infundir a los inversores confianza en el país: "No es momento de lanzar mensajes que generen incertidumbre".

"Anunciar cambios en la reforma laboral ahora produce una situación de inseguridad jurídica importante, especialmente entre inversores extranjeros" y más cuando la OCDE, el FMI y el BCE están diciéndole a España que esa norma "funciona" y cuando es un "requisito" para recibir ayudas europeas.

Sobre la crispación que domina la política española, Garamendi considera que la sociedad está pidiendo "un mensaje de calma y sin extremos" y "no se merece los vaivenes de este Gobierno". "La ideología no es buena para la economía", sentencia.

En este sentido, ha defendido la figura de Felipe VI y la Monarquía, "la institución más importante del Estado", y ha añadido que quienes la critican desde el Gobierno sólo quieren generar "confrontación en la sociedad" y están obstaculizando la salida de la crisis, "que es lo que todos deseamos en estos momentos".

Asimismo, considera en una entrevista en el diario ABC que sin "injerencias" del Gobierno, empresarios y sindicatos avanzarían mucho más deprisa en las negociaciones, pues llevan 40 años haciéndolo. También insiste en la necesidad de que se incluya a sectores clave como el comercio y la hostelería en la negociación de la prórroga de los ERTE, que se debería retomar mañana lunes, así como a algunos sectores industriales afectados.

Garamendi remarca que los empresarios "no vamos a aceptar ninguna propuesta que deje fuera a sectores y empresas afectados por la pandemia". "Entendemos que hay que atender especialmente al turismo, que es el sector más delicado, en el que están las actividades aéreas, los hoteles o las agencias de viaje, pero que no se incluya en la prórroga, por ejemplo, al ocio nocturno, que cuenta con 19.000 locales con 90.000 trabajadores, que no se incluya a toda la hostelería y el comercio de España o a parte del sector industrial que también lo necesita sinceramente no lo entiendo", ha añadido.

La economía española, que ya cae más de un 18 %, vivirá momentos malos, porque antes venían 85 millones de personas a España y ahora no, y eso afecta en cascada a todos los sectores de actividad, por lo que van caer "muchas empresas", ha lamentado.