Gobierno, patronal y sindicatos cierran un preacuerdo para regular el teletrabajo

Los responsables del Ministerio de Trabajo acaban de cerrar un preacuerdo con los técnicos de las patronales CEOE-Cepyme y de los sindicatos CC OO y UGT para regular el teletrabajo. El texto será ratificado mañana a primera hora por las organizaciones sindicales y empresariales y después recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros a mediodía, según fuentes conocedoras del encuentro.

Se trata de un preacuerdo a contrarreloj debido a la prisa que tienen en Trabajo por aprobar esta normativa, debido a que mañana mismo vence la regulación que se aprobó el pasado 17 de marzo para frenar la pandemia de Covid-19 que declaraba el "carácter preferente" del teletrabajo en las empresas.

Actualmente, la ley española no desarrolla legalmente el trabajo a distancia ya que solo menciona su existencia en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, si no se aprobara esta norma, que debido a esta circunstancia tendrá forma de Real Decreto-Ley, existiría un cierto vacío legal para todos aquellos que sigan teletrabajando por motivos del Covid-19.

El texto sobre el que se ha cerrado este preacuerdo, según el último borrador que manejan los negociadores y a falta de conocerse los últimos cambios que puedan estar produciéndose en estos momentos, indica que la ley se aplicará a todos los trabajadores que teletrabajen al menos el 30% de su jornada (si bien este porcentaje después de haber sido aceptado por patronal y sindicatos también podría haber sido cuestionado en el día de hoy). Con este porcentaje quedarían fuera de esta regulación, por ejemplo, todos los empleados que teletrabajen solo un día a la semana (20% de la jornada) como medida de flexibilidad laboral.

Además, el teletrabajo será voluntario , deberá formalizarse en un acuerdo por escrito entre la empresa y el empleado y el empleador deberá "abonar y compensar" al trabajador por los gastos en los que incurra por trabajar a distancia, así como proporcionarle los medios físicos y telemáticos para ello.

No obstante, el citado último borrador incluía una disposición adicional tercera en la que se eximía a la empresa de formalizar el citado acuerdo en el que se debía detallar, entre otras cuestiones, los gastos que debía de compensar la empresa. Concretamente, en dicho acuerdo formal --del que quedarían exentos los casos de teletrabajo por Covid-19-- se incluyen horarios y reglas de disponibilidad, pero también “el inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles”. Asimismo, este acuerdo debe incluir “la enumeración de los gastos, que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio colectivo de aplicación”.

De ahí que hubieran surgido interpretaciones legales de dicho texto asegurando que las empresas podrían argumentar esta excepción de formalizar el acuerdo con el empleado para no abonarle los gastos del teletrabajo que tuviera como origen la pandemia. No obstante, desde Trabajo querían aclarar que la redacción final de esta norma no permitiera dicha interpretación.