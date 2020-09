Los maestros de EE UU invierten 1.000 millones en vivienda en alquiler en España

Entra un nuevo jugador al pujante mercado de residencial en alquiler en España. El fondo de pensiones de los maestros de EE UU (TIAA) invertirá a través de su gestor inmobiliario Nuveen Real Estate para levantar desde cero una macrocartera de 5.000 viviendas destinada al arrendamiento. Estará lista en cinco años en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes urbes del país. Con el fin de conseguirlo, ha creado una empresa conjunta, bautizada como Stay, junto a la gestora Kronos, que será el inversor minoritario y construirá los edificios a través de la promotora Kronos Homos. La iniciativa tendrá como resultado un portfolio de un valor de 1.000 millones y generará 12.000 empleos directos e indirectos para el sector, según avanzan los responsables de las empresas a CincoDías.

La nueva compañía Stay arranca con cinco proyectos. Dos están ubicados en Madrid y los otros en Valencia, Tarragona y Córdoba. Estos desarrollos ya en marcha suponen levantar 1.400 viviendas y una inversión de 250 millones.

“La vivienda en alquiler en España es todavía un sector por explotar debido a la poca oferta de calidad y otros factores como el cambio de tipología de los hogares y la dificultad en el acceso a la financiación para los compradores”, explica Marta Cladera de Codina, directora general de Nuveen en España, sobre las razonas del fondo de pensiones de los maestros de EE UU para entrar en este negocio. Además, indica que Nuveen está diversificando sus inversiones, anteriormente más centradas en retail y logística, para apostar por lo que denominan como sector living, que incluye también las residencias de estudiantes.

Saïd Hejal, consejero delegado de Kronos, también cree que el mercado del residencial en alquiler va a crecer en España: “Muchas personas de entre 25 y 45 años no tienen ahorros para comprar una casa y el problema también es que el stock es muy antiguo, de casas de 40 años de media y de tamaño mayor, cuando las familias tenían diferente estructura demográfica. Además, los propietarios son particulares que dan servicios muy bajos”.

Kronos comenzó a diseñar el proyecto de Stay hace dos años y ahora ha encontrado a Nuveen como socio inversor. En la joint venture, Nuveen dispondrá del 90% del capital, siendo por tanto quien más recursos ponga, y la inmobiliaria liderada por Hejal se quedará con el 10% restante, además de gestionar la cartera y construir los inmuebles a través de Kronos Homes.

Con esta nueva iniciativa de Stay, Kronos ya tendrá tres líneas de negocio. Por un lado, la promotora residencial Kronos Homes, a la que se sumó el año pasado la marca Way a través de la que invierte 500 millones en proyectos de retail.

De esta forma, Kronos y Nuveen apuestan por un sector que está atrayendo a promotoras que construyen para grandes inversores. En este negocio conocido como build to rent han entrado promotoras como Neinor ­-con una división propia que gestionará su stock-, Aedas, Metrovacesa, Acciona, Vía Célere, ASG, Grupo Lar o Pryconsa, que recientemente lanzó su filial Resydenza. Esta actividad permite a las inmobiliarias generar una vía adicional de ingresos en el momento en el que la venta a particulares se ha enfriado. En el lado inversor han entrado fondos y aseguradoras como Axa, APG (junto a Renta Corporación en la socimi Vivenio), Ares, Primonial o Tectum, entre otros.

Aunque Hejal revela que este proyecto conjunto con Nuveen es previo a la crisis del Covid, avanza que añadirá una importante carga de trabajo de 5.000 viviendas en cinco años para Kronos Homes, formando “una buena cartera”, frente a los proyectos por 2.000 casas que tenía la promotora hasta ahora.

El interés de Stay en un futuro es iniciar proyectos en otras grandes ciudades como Bilbao, Sevilla, Málaga, en capitales de provincias y otras urbes metropolitanas de Madrid o Barcelona. Al frente de la nueva inmobiliaria, junto a Hejal, estará Carlos Rodríguez, quien ha liderado la preparación en los dos últimos años.

Frente a las críticas de otros fondos que el Gobierno ha recibido por la nueva regulación del alquiler, Hejal no lo comparte: “Es un mercado nuevo. La regulación es nueva y creo que es buena. Nosotros no tenemos una visión especulativa, sino de largo plazo”. Cladera de Codina comparte la visión estratégica a largo plazo para Nuveen en esta inversión, que el fondo de los maestros realiza con capital propio, no para terceros inversores. Nuveen es uno de los grandes gestores con 127.000 millones de dólares en activos bajo gestión.