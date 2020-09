Los expertos dan el visto bueno al acuerdo pero califican de conservadoras las sinergias

El acuerdo logrado por ambas entidades valora a Bankia en 4.300 millones y representa una prima del 36% con respecto al cierre previo al anuncio el 3 de septiembre, cuando los títulos de la entidad se situaban en los 1,04 euros, una valoración que como señalan desde Citi se sitúan en línea con sus expectativas que tras las noticias conocidas en los últimos días llevaron al departamento de análisis a llegar a estimar una prima del 40%. Desde la firma señalan que CaixaBank apunta a un total de 1.200 millones de ajustes en el valor contable de Bankia.

"Los ajustes iniciales valorados en unos 3.400 millones no se dotarán todos en el momento de la ejecución pues muchos de ellos dependerán de las negociaciones como las que deberán mantener con los sindicatos", señalan fuentes conocedoras de la operación. La mayor parte se contabilizarán el próximo ejercicio. Mientras algunos consideran que en las sinergias de ingresos han sido conservadores al no incluir sinergias en el negocio bancario y asumiendo pérdida de ingresos por solapamiento en el negocio de gestión de activos y seguros, otros como el deparmento de análisis de Bank of America, cree que los objetivos fijador por el grupo resultante de la operación son ambiciosos si se tienen en cuenta experiencias pasadas. Algo más optimitas se muestran en lo que a sinergias corresponden de la operación en costes, que se fijan en 770 millones (42% de la base de costes de Bankia) y se espera que la mayor parte se ejecuten el 2021 con los gastos de reestructuración asociados.

"El análisis que han realizado incluye un incremento de las provisiones en 700 millones que mejora la ratio de cobertura en un 2%. Los han realizado en base a los escenarios que manechan de impacto del Covid que incluye una caída del 14% del PIB en 2020 para una posterior recuperación del 11% en 2021, una idea que consideramos por el momento conservadora", añaden. Fuentes conocedoras de la operación explican que lo que han visto hasta septiembre es positivo, dado que de las moratorias que han vencido el 97% están al corriente de pago.

La entidad resultante de la operación contará con una cuota en el mercado de crédito del 25% y del 24% en el caso de los depósitos, por lo que los analistas se muestran razonablemente tranquilos con el análisis de la competencia. Los requisitos de capital se sitúan en la horquilla del 11-11,5%, ligeramente por debajo del 12% que esperaban en Citi. Desde Axesor Rating destacan los adecuados niveles de capitalización con los que nacerá el nuevo grupo, superando los requerimientos regulatorios actuales. Además, esperan que la integración eleve los niveles de rentabilidad por encima del 8% del ROTE y mejora el ratio de eficiencia hasta situarlo por primera vez por debajo del 50%, aportando valor al accionista.

De acuerdo a la metodología de descuento de dividendos en Citi fijan como precio objetivo para Bankia los 1,35 euros, lo que implicaría un coste de capital del 12% y una tasa de crecimiento del 1%. Entre los principales riesgos que podrían provocar una desviación del precio objetivo los expertos apuntan al entorno macroeconómico. "El débil crecimiento del PIB real y el empleo en España podrían hacer que las acciones no rebasen nuestras previsiones". A ello añaden la calidad de los activos al señalar que si los préstamos en mora y las provisiones aumentan más de lo esperado, es posible que las acciones no alcancen nuestro precio objetivo; la inestabilidad política en España; los litigios fiscales e hipotecarios así como la evolución de la pandemia.

Para CaixaBank el precio objetivo ronda los 2 euros, asumiendo un coste de capital del 11,5% y una tasa de crecimiento del 1%. A las cuestiones macroeconómicas, la evolución de la pandemia y los litigios fiscales, los expertos añaden el riesgo de la independencia catalana que tendría un impacto significativo en los resultados. Por su parte, los analistas de Bank of America recomiendan infraponderar las acciones de ambas entidades.

En lo que respecta a la política de retricuión al accionista, en el punto de mira después de las recomendaciones emitidas por el BCE este año, CaixaBank ha reiterado que con cargo a los resultados de 2020 mantendrán un pay out del 30% que en cualquier caso estará sujeta a la recomendación del regulador. Si la operación se cierra en el primer trimestre de 2021 y el pago del dividendo por acción con cargo al presente ejercicio se realiza en el segundo, también lo cobrarán los actuales accionistas de Bankia. Queda por fijar la política de retribución del 2021.