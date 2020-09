La comunicación interna gana peso en tiempos de teletrabajo

La comunicación interna de las empresas tiene por delante una importantísima labor durante los meses en que se mantenga el teletrabajo: mantener cohesionadas las plantillas. Esta fue la principal conclusión de la 90º sesión del Foro de Comunicación Interna, organizado por Estudio de Comunicación bajo el título Cómo comunicarnos con nuestros empleados en el teletrabajo.

Pablo Gonzalo, socio de Estudio de Comunicación, insistió en el reto que tienen las compañías de organizar el teletrabajo teniendo en cuenta aspectos como la conciliación, la flexibilidad y el aprendizaje derivado de la socialización: “Nos equivocaríamos si pensáramos que el único problema es que los empleados estén dispersos”, recordó.

Para ello, es necesario que se impliquen en estas labores todos los equipos, sin importar la jerarquía que ocupen. Lo explicó Miguel Ruiz de Valbuena, responsable de IBM en España, poniendo el ejemplo de lo que ha pasado en su propia empresa: “Todos los días hemos estado recibiendo un email de Marta Martínez, la presidenta de IBM en España. Esto ha repercutido muy positivamente sobre el ánimo de los trabajadores. Lo sabemos porque ellos mismos lo han publicado en las redes internas”.

Por su parte, María Lluisa Benlloch, jefa de comunicación interna de Novartis, llevó más allá el debate incluso al entender que no es una cuestión de medios, sino de cultura empresarial: “Se trata de experiencias. El cambio no es una amenaza, sino una oportunidad, y lo tecnológico no está reñido con lo humano”. Ahora más que nunca, opinó Benlloch, es importante dar la certidumbre que necesitan las plantillas para mirar con optimismo el futuro a pesar de la crisis.