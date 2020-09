LG, interesada en los terrenos de Nissan Barcelona, crea una empresa derivada de baterías

LG Ghem, con sede en Seúl y filial de LG, ha anunciado este jueves que creará una compañía derivada para escindir su negocio de fabricación de baterías para vehículos eléctricos con el objetivo de consolidar su liderazgo en el sector.

La nueva empresa, que se constituirá el 1 de diciembre, se llamará provisionalmente LG Energy Solutions y será una filial de propiedad total de LG Chem, según ha explicado la empresa surcoreana en un comunicado. No obstante, la decisión está pendiente de ser aprobada en la junta de accionistas prevista para el 30 de octubre.

La multinacional surcoreana podría salvar la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona y entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo de la automovilística con una fábrica de baterías. Sin embargo, no es la única empresa interesada en hacerse con la planta catalana, ya que la francesa Schneider Electric también habría preguntado por los terrenos del fabricante nipón en la Ciudad Condal.

No obstante, Nissan no ha recibido ninguna oferta seria y firme acerca de la reindustrialización de las factorías catalanas. Las administraciones catalana y española trabajan en la búsqueda de posibles inversores industriales con el fin de mantener la actividad y el empleo en las plantas de Nissan en Barcelona, que cerrarán sus puertas en diciembre de 2021, dejando en la calle a 2.525 trabajadores si no llega un inversor.

LG Chem fue el mayor proveedor global de baterías para vehículos eléctricos en los primeros siete meses del año con una cuota de mercado del 25,1% , según la consultora surcoreana SNE Research. Entre sus principales clientes se encuentran GM, Ford, Tesla, Renault, Volvo, Audi, Volkswagen y Daimler, además de las surcoreanas Hyundai y Kia.

"Creemos que es el momento perfecto para derivar (las operaciones) ya que el negocio de baterías de vehículos eléctricos ha comenzado a deparar un beneficio considerable dado el rápido crecimiento de este sector", ha señalado la compañía en un comunicado, subrayando que la operación permitirá "fortalecer el foco en zonas de negocio especializadas y aumentará la eficacia en la gestión".

LG Chem ha admitido la necesidad de captar un gran volumen de fondos en un momento en el que "ya se están haciendo inversiones de capital por valor de más de 3 billones de wones (2.170 millones de euros) al año".

En ese sentido, se medita por el momento la posibilidad de realizar una oferta pública inicial (OPI) con los títulos de LG Energy Solutions. La sociedad ha asegurado que prevé aumentar su capacidad de producción y que la facturación de la nueva entidad podría alcanzar el primer año los 13 billones de wones (9.410 millones de euros) y superar para 2024 los 30 billones (21.715 millones de euros).

Solo en el segundo trimestre de 2020, la unidad de baterías de LG Chem logró un beneficio operativo de 155.500 millones de wones (112 millones de euros), gracias a una facturación récord de 2.82 billones de wones (2.040 millones de euros).