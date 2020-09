Los nuevos miembros del Ibex son los más pequeños en cinco años

Los chicharros se han hecho un hueco en el Ibex 35, el índice que agrupa a los valores más líquidos del mercado español. Almirall y PharmaMar, los dos últimos valores que han entrado en el selectivo –el primero lleva en el índice desde el pasado mes de junio mientras que PharmaMar debutará el próximo lunes en sustitución de Ence– lo han hecho con una capitalización bursátil inferior a los 2.000 millones de euros.

Almirall tenía un valor bursátil de 1.962 millones de euros el día del anuncio de su inclusión en el selectivo y PharmaMar capitalizaba por 1.470 millones de euros al conocerse su incorporación. Ambos tienen el menor tamaño de un debutante del Ibex en los últimos cinco años. Hay que trasladarse hasta 2015, cuando Acerinox se estrenó en el selectivo con una capitalización de 1.822 millones de euros, inferior al de Almirall. Para encontrar un valor más pequeño que PharmaMar hay que retroceder a 2013, cuando entró Gamesa.

El perfil de los nuevos valores puede condicionar la decisión de los gestores a la hora de invertir en el índice. Alfonso de Gregorio, gestor de renta variable española de Trea AM, explica que “los grandes fondos cotizados internacionales no se meten en valores con baja liquidez y capitalización y en el momento actual lo que más pesa en la renta variable es la gestión de flujos, no tanto los fundamentales”.

Lejos quedan debutantes de la talla de MásMóvil, que cuando pasó a ser miembro del Ibex el año pasado tenía una capitalización de 2.699 millones, o CIE Automotive, que rondaba los 2.500 millones cuando hizo lo propio en junio de 2018. Y mucho más alejados están estrenos como Cellnex, que protagonizó una de las OPV más exitosas de los últimos años y entró en el Ibex cuando su capitalización superaba los 3.000 millones en junio de 2016. La compañía se había estrenado un año antes en Bolsa con un debut espectacular. Desde el día de su llegada al parqué, el grupo ha multiplicado por casi cuatro su precio de la OPV y es el mejor valor del Ibex este año con un repunte del 36%%. Actualmente, su capitalización es de 25.428 millones.

El perfil de los nuevos debutantes tampoco tiene que ver con estrenos históricos en el selectivo como lo fueron los de Endesa y Aena, con capitalizaciones bursátiles que superaban los 10.000 millones de euros. La eléctrica saltó al selectivo con 11.320 millones en 2014 mientras que el gestor aeroportuario, que atraviesa por horas bajas por la pandemia, lo hizo con algo más de 12.000 millones de euros en 2015. Ahora, estas compañías valen 25.177 millones de euros y 18.240 millones, respectivamente.

Aun así, la llegada de Almirall y PharmaMar al selectivo español da más representación en el índice a sectores defensivos frente a los cíclicos. PharmaMar, que ya perteneció al Ibex hace 15 años cuando era Zeltia, se ha convertido en uno de los valores preferidos por los inversores, ya que afirma estar desarrollando un tratamiento contra el Covid-19 utilizando su antitumoral Aplidin.

Sergio Ávila, analista de IG, recuerda que PharmaMar ha sido durante muchos años un “valor de baja capitalización, cotizando a precios bajos, lo que le convertía en un valor especulativo. Además, ha presentado durante mucho tiempo resultados mixtos y en la mayoría de los trimestres tenía pérdidas, hecho que probablemente era uno de los principales motivos para la baja capitalización”. Sin embargo, eso ha cambiado este año, en el que llevamos viendo tres trimestres consecutivos de ganancias en la empresa.

Por su parte, Victoria Torre, analista de Singular Bank, destaca del valor que su capitalización media en el periodo de control (seis meses), 1.435 millones, tras su reciente escalada, supera el requisito mínimo del 0,3% de capitalización del Ibex. Asimismo, solo 21 valores del selectivo superan su volumen diario negociado en los últimos seis meses.