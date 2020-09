El BCE vende a Fridman sus bonos en Dia con fuertes pérdidas

El BCE se ha desprendido de toda la deuda de Dia que aún atesoraba. La institución que preside Christine Lagarde contaba con títulos de las dos emisiones en curso de la cadena de supermercados. Y ha decidido desprenderse de los títulos, de acuerdo a los registros de la web del BCE, en la oferta de compra que ha lanzado el principal accionista de Dia, el multimillonario ruso Mijail Fridman.

Letterone, el brazo inversor de Fridman, lanzó hace varias semanas una oferta de compra de títulos de Dia por 450 millones, de los 600 millones en deuda cotizada con los que contaba la compañía. En cuanto a la deuda de 2021 ofrecía entre un 91,3% y el 94,8% del nominal. Para la de 2023, pagaba entre el 60,3% y el 70,3% de su nominal.

El 89% de los bonistas de Dia decidieron aceptar la oferta. Uno de ellos ha sido el BCE, que había adquirido estos títulos dentro de su programa de compras de deuda corporativa lanzado en 2016. Según publica Bloomberg, el banco central ha vendido estos bonos con un alto descuento, que alcanza el 40%. Apunta a que las pérdidas han sido de entorno al 7,6% para la emisión que vence en 2021 y de casi el 40% para los que expiran en 2023.

El BCE estaba obligado a desprenderse de esta deuda. Las normas no escritas sobre el funcionamiento de sus programas de compra de deuda exigen que solo adquiera bonos con grado de inversión, algo que perdieron los de Dia hace casi dos años. El BCE, por tanto, no puede adquirir deuda de Dia, pero no estaba claro qué hacer con los títulos que ya tenía en su balance.