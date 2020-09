Google quiere terminar con el SPAM telefónico, ¿sabes cómo?

Google lleva ya algún tiempo trabajando en el problema de las llamadas telefónicas que recibimos en el móvil y que en ocasiones se aprovechan de prácticas de SPAM, que buscan invitarnos a comprar o contratar servicios de una manera desaforada. Y es que no hay nada más molesto que recibir sin parar llamadas de un número que no conocemos y que no podemos identificar, lo que termina por llevarnos a tratar a las todas las empresas por igual, aunque en algunos casos sus intereses sean legítimos.

Es por eso que desde Mountain View han pensado que sería una buena idea añadir una capa extra de identificación a las llamadas de tal forma que, cuando recibamos una de esas comunicaciones comerciales, o empresariales, no solo podamos saber quién la realiza sino también el motivo. Este procedimiento se llevaría a cabo a través de un sistema de verificación que ha desarrollado la propia Google y que, según afirma en su comunicado, ni recopilará, ni almacenará "ninguna información de identificación personal después de la verificación".

Dentro de la aplicación del teléfono

Esta nueva función de verificación estará inserta dentro de la app de Google Phone en Android 11, de tal forma que vendrá cargada en todos los teléfonos con la versión stock del sistema operativo de los de Mountain View, y en aquellos de los fabricantes que se decidan a dejarla en sus instalaciones. Es más, no penséis que se trata de una opción que llegará en los próximos meses: estará disponible a partir de esta misma semana en EE.UU., México, Brasil, España y la India gracias a un update en la aplicación.

Ejemplo de llamadas verificadas en Android 11.

Este nuevo sistema de verificación de llamadas no se publica sin que Google haya realizado las pertinentes pruebas y, tanto es así, que desvelan que la han estado probando "durante algunos meses", con resultados que apuntan a una mejora sustancial en el porcentaje de posibilidades de que un usuario descuelgue el teléfono. Al fin y al cabo, y tal y como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima, la empresa que nos llama no solo se identifica con el nombre, sino que además adjunta cuál es el objetivo de la comunicación.

Y no penséis que en ese "Asunto" solo habrá temas comerciales. Si un banco, como explica Google, quiere alertar a un cliente de un potencial fraude en una transacción online reciente, solo tiene que avisarlo en esa pantalla de llamada para que no dudemos en descolgar para evitar problemas mayores. Una idea que parece interesante y que, esperemos, las empresas la utilicen de una manera honesta y sin llevarnos a engaño.