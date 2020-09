¿Música offline para usuarios gratis de Spotify? Está más cerca de lo que crees

Es de esas funciones que cuando llegó a las suscripciones premium de Spotify muchos no la valoraron en su justa medida, total, ¿para qué íbamos a necesitar almacenar música offline en nuestro dispositivo si estamos permanentemente conectados tanto dentro como fuera de casa? Pero claro, esos mismos no cayeron en la cuenta de que si (casi) infinitas son las canciones que hay disponibles en la plataforma, no tanto lo eran nuestras tarifas de datos.

Algo tan simple como almacenar temas, playlists o álbumes en el smartphone se convirtió en una de las funciones más utilizadas y la principal diferencia (una de ellas) entre los que pagan todos los meses una tarifa de Spotify y los que se mantienen dentro del ecosistema free, que aunque con limitaciones, al fin y al cabo siguen disfrutando de su música favorita.

Música offline con límites

Ha sido la famosa ingeniera inversa Ming Jane Wong la que ha encontrado en una de las builds más recientes de Spotify esta nueva función que permitirá a los usuarios gratuitos de la plataforma disfrutar de música offline, almacenada en el dispositivo y sin necesidad de una conexión a internet, ni wifi, ni de datos. Eso sí, como era de esperar, esta nueva funcionalidad no se ofrecerá completa, tal y como la disfrutan los usuarios premium.

Música offline para usuarios 'free' de Spotify. @wongmjane

Los suecos han pensado que, para que quienes todavía no han dado el paso de pagar todos los meses se lo piensen de cara a un futuro, la mejor forma de disfrutar de las bondades de esta reproducción offline es con un límite de tiempo que han fijado en media hora. 30 minutos diarios que podremos usar para ir por la calle y escuchar nuestros temas favoritos sin estar conectados. Al menos esos que la plataforma nos recomienda diariamente en función de nuestros histórico.

Hay que tener en cuenta que Spotify cerró el mes de abril con más de 286 millones de usuarios activos en todo el mundo, de los cuales 130 son de pago y el resto prefiere escuchar anuncios para ahorrarse el abono de una tarifa. Así que son muchas las personas que van a beneficiarse de esta función que, aunque aparece en algunas de versiones de la app ya publicadas, no está todavía implementada y sí a la espera de que en algún momento de las próximas semanas, o meses, la activen.

Además de esa música offline, Ming Jane Wong encontró nuevas evidencias de la creación de una nueva sección dentro de los podcasts que nos permitirá almacenar nuestros preferidos. Para tener más a mano los capítulos de esos programas que seguimos a diario.