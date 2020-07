Spotify quiere que todos sus podcasts sean más virales, ¿sabes cómo?

El objetivo último de cualquier plataforma o servicio es que estemos más tiempo utilizándola y menos en las demás que compiten por nuestro tiempo libre, así que cualquier herramienta para conseguirlo es bienvenida. Y un aliado poderoso de estas empresas son las redes sociales, que son capaces de viralizar y convertir en un fenómeno de masas cualquier contenido en apenas unas horas.

Conscientes de que gran parte del éxito de su sección de podcasts pasa porque los usuarios puedan compartir fácilmente contenidos, Spotify se ha centrado en potenciar una pata que viene desarrollando a lo largo de las últimas actualizaciones. Esos programas de radio, profesionales o amateurs, que tratan sobre muchos tipos de temáticas y que han llegado a la plataforma para quedarse.

Ahora bien, cuando queremos compartir un podcast, sea de la plataforma que sea (Spotify, Apple, Google, etc.) existe un problema y es que no es posible destacar nada de lo que hablan porque la propia naturaleza del formato impide que podamos extraer un comentario y compartirlo por Twitter o Facebook. Al tratarse de audio, deberíamos descargarlo, ir a un programa de edición de sonido y el lío sería tan grande que no nos compensaría para publicar luego un único tuit.

La solución son las menciones

Podcasts en Spotify.

Así que Spotify ha ideado una forma de que los que escuchan un podcast puedan compartir en redes sociales algo que se diga en ellos y que sea especialmente interesante. Se trata de las menciones, extractos de algo que se comenta en el programa y que puede resultar como una especie de anzuelo para tentar a potenciales usuarios que se unirán a escucharlo tras leer nuestro mensaje en redes sociales.

De momento se trata de una función en pruebas que va a testarse con el podcast de Michelle Obama y que permitirá a todos los que le escuchen un contenido, recurrir a una serie de cita sacadas del programa que podrán adjuntarse en sus mensajes en redes sociales. Un entrecomillado con alguna opinión sobre un tema concreto, o una impresión sobre lo que está ocurriendo en el mundo, que estimule a los usuarios a acercarse al programa y escucharlo.

Estas menciones, o extractos resumidos del programa, aparecerán cuando nos pongamos a escuchar el podcast y en cualquier momento podremos pinchar sobre ellas para enviarlas a la red social que más nos guste. Como si no queremos que lo lean millones de usuarios y solo enviarlo por WhatsApp a un grupo que tengamos de amigos. La idea es que no solo compartamos un acceso directo a un podcast, sino algo más representativo de lo que nos podemos esperar dentro de él. Interesante, ¿verdad?