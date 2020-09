Nuevos renders muestran cómo será el diseño de los futuros iPad Air

Ha sido la sorpresa más inesperada de los últimos días cuando a través de Twitter se conoció que los próximos iPad Air iban a borrar la línea que los separa de los modelos Pro, en lo que a diseño se refiere, a diferencia de las formas que han estado vigentes a lo largo de los últimos siete años desde la presentación del primer modelo en octubre de 2013, y que han servido para alimentar todas las gamas de tablets de los de Cupertino.

Hasta 2018. Momento en el que Apple mostró al mundo las nuevas líneas de los iPad Pro, con un grosor mucho más ajustado, unos biseles sensiblemente más pequeños y una compatibilidad total con una serie de accesorios que tienen en el Apple Pencil y los teclados oficiales su principal reclamo. Sea como fuere, ahora que se ha destapado la sorpresa, llegan renders que nos ofrecen una perspectiva clara de cómo se verán los nuevos dispositivos.

Un clon de los iPad Pro

Es evidente que 2020 será para Apple el año de la reunificación de los diseños de todas sus gamas. Tanto los nuevos iPhone 12, como los iPad Air (¿y mini?) van a acercarse a las líneas marcadas por los modelos de iPad Pro lanzados en 2018, con unos bordes más rectos, menos redondeados, y unos marcos muy pequeños que están al límite de lo que nuestros dedos pueden agarrar sin meter la mano en la pantalla de 10,8 pulgadas.

Aunque el hardware que tendrán no se ha confirmado y lo conoceremos completamente, con casi total seguridad, la semana que viene en la keynote online que preparan los de Cupertino, lo único en lo que coinciden todas las fuentes es en recordar que no habrá Face ID en estos tablets, ya que Apple ha preferido reconvertir su Touch ID para adaptarlo a los nuevos tiempos. Como ya no existe ese botón Home circular, el sensor biométrico de huellas dactilares pasa al que durante mucho tiempo fue el de encendido/apagado, y que ahora es de bloqueo, tal y como podéis comprobar en la imagen que tenéis justo aquí debajo.

Diseño del nuevo botón de encendido/apagado con Touch ID. svetapple.sk

Vistas las formas, veremos hasta dónde llega Apple a la hora de incluir especificaciones que hasta ahora han sido exclusivas de los iPad Pro: ¿serán compatibles con los Magic Keyboard oficiales? ¿Añadirán cuatro altavoces dinámicos para mejorar la reproducción multimedia como en los modelos más caros? Mientras obtenemos respuestas a esas preguntas, nada como disfrutar de estos renders y esas nuevas líneas que se harán oficiales en apenas una semana. ¿Tal vez el 8 de septiembre?