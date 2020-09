¿Cuándo es el momento de cerrar mi pyme? ¿Ha llegado ya?

Si el objetivo de la empresa, que es conseguir beneficios, no llega, lo mejor es cerrarla. Lo dicen los expertos de cierratuempresa.com, que ha recopilado una serie de recomendaciones a empresarios, para saber cuándo retirarse del negocio. Para ello, lo primero, advierten, es reconocer los problemas de la compañía.

Entre ellos destacan no percibir ingresos. El primer consejo que dan los expertos consiste en comprobar la salud financiera de la compañía. “Si no se obtienen beneficios y la liquidez escasea, lo más arriesgado sería apostar por solicitar un préstamo que agrande el endeudamiento”, indican. En ese caso, hay que reducir las pérdidas para evitar los problemas financieros.

Especialmente si no hay un cambio en la estrategia o proceso de producción tras el intento de conseguir liquidez. Pero las cifras no son las únicas que hablan, para tomar una decisión.

A continuación hay que fijarse en si se han experimentado cambios de humor, de peso o fatiga. “El negocio pasa factura a la salud”, señalan los expertos. Así que si se sufre fatiga constante o ansiedad, es recomendable evaluar si la empresa merece la pena.

Pensar en los objetivos

Evaluar los objetivos del negocio es el tercer punto a tener en cuenta. El empresario deberá recordar cuáles eran sus objetivos. De no ser así “es una señal de que la empresa se dirige hacia la zona de peligro”. Eso podría suponer o bien desconocer la misión de la empresa o la pérdida de pasión por el negocio.

Si los empleados clave abandonan la empresa, también habría que reconsiderar cerrarla. “Si esto te está sucediendo, debemos preguntarnos: ¿hay algo que sepan que yo no? ¿Mis empleados trataron de decirme algo y yo simplemente no escuché?”, indican los expertos.

Los responsables de cierratunegocio.com consideran que “el 'modo standby' no es una opción”. Una empresa no se puede mantener en modo inactivo. Así que instan a tener siempre presente un medio alternativo de ingresos, ya que la compañía “no generará ingresos durante el tiempo que no esté operativa. Es, por ello, que antes de pulsar el 'standby' de nuestro negocio, evaluemos si no es más inteligente dar por concluida la aventura”.