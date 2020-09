Maroto, sobre Nissan Barcelona: "Nos vamos a dejar la piel por los trabajadores"

"Nos vamos a dejar la piel para el futuro de los trabajadores de Nissan afectados por el cierre", ha asegurado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante la constitución de la comisión de trabajo para buscar alternativas al cierre de la multinacional en Barcelona, que dejará a 2.525 personas en la calle si no llega un nuevo inversor.

Este miércoles se han reunido en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña la dirección de Nissan Motor Ibérica, sindicatos y representantes de las administraciones públicas para iniciar el proyecto de reindustrialización de la actividad de producción del fabricante japonés en los centros de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca.

El establecimiento de esta comisión fue uno de los puntos recogidos en el acuerdo alcanzado a principios de agosto entre Nissan y la parte social para el cierre de las tres plantas en diciembre de 2021. Tras más de 36 horas de mediación y meses de huelga, la empresa se comprometió a no realizar "despidos traumáticos" hasta finales del año que viene, entre otras cuestiones. El acuerdo ofrece la posibilidad de bajas voluntarias a los empleados que así lo decidan a partir de enero del año que viene.

Durante el encuentro, la titular de Industria ha afirmado que la reindustrialización de las plantas de Nissan es una "prioridad" para el Gobierno y que la unidad de acción es una fortaleza para atraer proyectos industriales que permitan garantizar las capacidades productivas y el empleo, y que a su vez contribuyan a modernizar la industria catalana y española.

Por su parte, el responsable de las operaciones industriales de Nissan en España, Frank Torres, ha defendido que la empresa está comprometida con explorar alternativas de futuro que puedan dar una solución de reindustrialización en beneficio de los trabajadores y proveedores.

"Acordar el mantenimiento de la actividad industrial hasta diciembre de 2021 nos ha permitido ganar tiempo para trabajar en dichas alternativas que esperamos puedan llegar a materializarse con una buena solución de futuro. La voluntad de Nissan es establecer un diálogo abierto, con el fin de avanzar en esta mesa de diálogo en beneficio de todas las partes implicadas", ha apuntado.

La firma asiática se ha comprometido a incluir en el contrato con el posible inversor la garantía de contratación prioritaria de los 2.525 trabajadores afectados por el ERE, con una especial atención a los operarios con minusvalía reportada, así como los nacidos en los años 1970 y 1971.

Nissan retomó la producción en su planta de la Zona Franca de Barcelona el 31 de agosto con la fabricación de la furgoneta eléctrica e-NV200, tras semanas parada por el estado de alarma y la huelga de sus trabajadores. Tiene previsto echar a andar la Línea 2 el próximo lunes.

De su lado, la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Àngels Chacón, ha recordado que "el trabajo de atracción de inversiones extranjeras es constante" desde su departamento.

"Tenemos muy claro que tenemos que priorizar proyectos industriales en el campo de la automoción o la movilidad para mantener vivo y competitivo este ecosistema, que hace de Cataluña un territorio muy competitivo, así como aprovechar las capacidades y el talento de los trabajadores", ha resaltado.

Los representantes sindicales han considerado que el arranque de la mesa de reindustrialización supone la puesta en marcha de uno de los principales objetivos del acuerdo entre empresa y trabajadores. "En esta mesa vamos a velar porque los posibles proyectos creen puestos de trabajo de calidad y un futuro a largo plazo", han aseverado.

A la reunión también han asistido la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera; la directora general de Industria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Matilde Vilarroya, y el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco.

Sin acuerdo para el ERE en Acciona Facility Services

Acciona Facility Services y los empleados de la subcontrata de Nissan en Barcelona han mantenido también este miércoles la segunda reunión para la negociación del ERE que planteó la empresa para toda la platilla (unas 500 personas) tras rescindir su contrato con el fabricante nipón a principios de agosto.

Según han informado a CincoDías fuentes sindicales, el encuentro "no ha durado demasiado" y los sindicatos han insistido en la retirada del expediente al considerar que "no tienen fundamento alguno". Alegan que Nissan ha retomado la producción y que la empresa no les ha entregado toda la documentación. "Es un sinsentido total", señalan las mismas fuentes.

Los empleados de Acciona Facility Services, en huelga indefinida desde el miércoles de la semana pasada, reclaman tener las mismas garantías que las alcanzadas por sus compañeros de fábrica en el acuerdo con la multinacional nipona, como garantizar que no se produzcan despidos hasta finales del año que viene y participar en la mesa de reindustrialización.