Google Fotos añade nuevas, y espectaculares, funciones de edición de vídeo

Aprovechando que las vacaciones se han terminado y que millones de usuarios están subiendo sin descanso fotografías y vídeos a Google Fotos, los de Mountain View han publicado una actualización de su popular app que viene a permitirnos hacer con nuestros vídeos casi cualquier cosa, gracias a nuevas funciones que han ido a parar directamente a su editor.

Se trata de una batería de novedades que nos evitarán tener que pasar por otros programas más profesionales y que servirán para hacer desde una simple corrección rápida de color, brillo, contraste o saturación, hasta aplicar de manera uniforme un efecto gráfico como si de una fotografía de Instagram se tratara, con presets que convierten esa grabación en 4K a 60fps en toda una reliquia del pasado, con colores lavados y efectos de ralladura de película de cine.

Herramientas de vídeo en Google Fotos.

No es que estemos ante la invención de la rueda, pero sí de una serie de novedades que nos van a permitir gestionar sin salir de la nube de Google todos los contenidos que en ella tenemos almacenados, sin tener que recurrir a un ordenador y a descargarnos archivos bastante pesados (cinco minutos en 4K ocupan mucho) que más tarde tendremos que procesar, con el tiempo que eso supone.

Acceso rápido, como en las fotos

Lo que han hecho desde Google es algo tan sencillo como intentar replicar el mismo editor de las fotografías en el de los vídeos, una asignatura que tenían pendiente desde hace mucho tiempo y que en los últimos meses se ha ido mejorando de forma evidente. De esta manera, si queréis acceder a esas nuevas funciones solo tenéis que reproducir el vídeo y, en la parte inferior, seleccionar la opción de "Editar". Veréis una serie de nuevos controles que podéis ajustar a través de un tirador único, o desplegando toda una serie de alternativas mucho más precisas.

De todas formas, si no queréis andar tocando brillos, contrastes, saturaciones, etc., siempre podéis recurrir a los ajuste automáticos que la propia app os aconseja, o a filtros con aspectos mucho más trabajados y que dan una apariencia profesional a nuestras grabaciones. Eso sí, no temáis por toquetear en estos controles porque Google Fotos nos permite guardar copias de los vídeos, por si no queremos deshacernos del archivo original cuando en futuras ediciones optemos por aplicar otros efectos distintos según el uso que le vayamos a dar. Tenéis esta actualización disponible tanto para iOS como Android en las tiendas oficiales de ambos sistemas operativos.